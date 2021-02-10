Палатки, ноутбуки и кафельная плитка

Новые санитарные правила, вступившие в силу с 1 января 2021 года для организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, подвергли жесткой критике в Общественной палате. Помимо запрета использовать мобильные телефоны для обучения, экспертов возмутили требования к минимальной диагонали экрана ноутбука и организации питания в детских лагерях. Если соблюдать требования буквально, указывают они, туристические палатки придется обложить кафельной плиткой, а закупленные в рамках нацпроекта ноутбуки для школьников списывать в утиль.

С 1 января 2021 года в России начали действовать новые санитарные требования «к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» — старые были отменены в рамках регуляторной гильотины. Однако факт их принятия, выяснилось в ходе круглого стола в среду в Общественной палате, прошел для многих незамеченным, притом что документ вводит целый ряд новых требований к образовательным организациям и детским лагерям. Так, например, впервые регламентировано время непрерывного использования наушников за день: школьники могут ими пользоваться не более одного часа при громкости 60% от максимальной. Кроме того, новые правила запрещают использовать мобильные телефоны для обучения.

«Сколько можно кафеля прикрепить к стенкам палатки»

Ко всем нововведениям нашлись замечания у присутствовавших на круглом столе экспертов. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко обратил внимание, что в новые СанПиН «перекочевали» старые нормы, которые принимались много лет назад в виде «компромиссных»: «Норма детей на квадратный метр в дошкольных образовательных организациях (количество квадратных метров на одного ребенка.— “Ъ”) — два с половиной квадратных метра на ребенка до трех лет и два квадратных метра на детей старше трех — она была введена, потому что в свое время мы хотели обеспечить доступность дошкольного образования для детей трех—семи лет». По его словам, в новых правилах Роспотребнадзор не определил предельную численность детей в группах: «Получается, что их может быть неограниченное количество». «Почему у нас происходят несчастные случаи, связанные с заклеиванием ртов, подзатыльниками детям? — возмущался господин Рыбальченко.— Да потому что няня не успевает накормить всех детей. Когда у нас бывает до сорока детей в одной группе — это нормально?» Он прогнозирует массу проблем из-за внедрения новых правил.

По мнению члена Академии педагогических и социальных наук Анатолия Вифлеемского, новые СанПиН «по юридическим и экономическим вопросам» стали еще хуже, чем предыдущие, а «в регионах могут применяться не так, как предполагали разработчики».

Даже тот факт, что в названии фигурирует слово «молодежь», указывает он, может затронуть интересы неопределенной группы лиц, поскольку, согласно законодательству, возраст молодежи в России до 35 лет.

По словам господина Вифлеемского, к каждой строчке новых правил могут «придраться» юристы. В пример он привел норму о том, что покрытие проездов, подходов и дорожек на территории организаций не должно иметь дефектов: «В детском лагере грунтовые дорожки. Это дефект? Любой проверяющий сможет написать, что у вас дефект покрытия, устраните». Анатолий Вифлеемский рассказал о судебном процессе, в ходе которого сотрудники МЧС пытались обязать сотрудников детского лагеря «убрать листья в лесу, поскольку так требуют правила». Обязательное требование мыть детские игрушки с использованием моющих средств он также подверг критике: «У нас игрушки — электронные. Их мыть нельзя. Теперь запрещены все они, получается?» По его мнению, документ написан без учета «реалий и конкретных ситуаций».

«Игрушки можно и протирать, сейчас много способов»,— заметила в ответ начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

В ответ на остальные претензии она сообщила, что юристы и научные сотрудники проводили тщательную оценку нового документа, буквально «под лупой его читали».

«Деревянный настил под палатки зачем написали? — недоумевал руководитель комиссии детско-юношеского и молодежного туризма Общественного совета при Ростуризме Сергей Минделевич.— Вы хоть понимаете, зачем он нужен? Он делается на той почве, где влага не впитывается,— на глиняной, а ее у нас в стране не так много. А если песок, то зачем там настил?» Новые правила он назвал не только безобразными по содержанию, но и невыполнимыми на практике. Например, новые правила СанПиН обязывают организовывать питание в палаточных лагерях «в соответствии с правилами к организации общественного питания». «Я не буду говорить, что требуется иметь отдельное помещение для разделки мяса, отдельное — для рыбы, отдельное — для овощей,— возмущался Сергей Минделевич.— Но там есть пункт, который я привожу как пример невежества наших чиновников. Уважаемая госпожа Шевкун, напишите, сколько можно кафеля прикрепить к стенкам палатки, чтобы она не рухнула и не разорвалась. Мы будем вам очень признательны за такую просветительскую работу».

«Ноутбук — нормальное средство для обучения»

Одним из самых обсуждаемых вопросов к новым правилам стал запрет использовать для обучения мобильные телефоны. «Это средство, у которого маленький экран, маленький шрифт, и если ребенок 35 предусмотренных минут будет не на компьютере, а на телефоне заниматься, то это нагрузка на зрение и, как следствие, заболевание органов зрения»,— объясняла Ирина Шевкун.

«Если ребенок слушает аудио, он даже на него не смотрит, и нагрузка на глаза не возникает»,— возразил директор ГБОУ «Школа №1788» Александр Ездов. «Если смартфон использовать адекватно для организации групповой работы с детьми вместо пульта для электронного голосования в викторине, как инструмент обмена карточками по предмету, то это совершенно другое использование объекта»,— согласился с коллегой проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов.

Присутствовавшие удивлялись нововведениям, согласно которым нельзя использовать более двух электронных устройств одновременно, а ноутбуком начальным классам можно пользоваться лишь при наличии дополнительной клавиатуры.

«Потому что для маленького ребенка использование только клавиатуры ноутбука не обеспечит необходимого расстояния между органом зрения и экраном — 50 см»,— объяснила представитель Роспотребнадзора.

Норма, устанавливающая минимальную диагональ для монитора ноутбука (не менее 39,6 см) и планшета (26,6 см), также породила ожесточенные споры. «Да у нас только в рамках нацпроекта позакупали массу одиннадцатидюймовых ноутбуков — получается, их уже нельзя использовать?» — недоумевал Анатолий Вифлеемский.

На защиту Роспотребнадзора и новых СанПиН попытался встать научный руководитель подведомственного ему Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф Эрисмана Владислав Кучма, заметив, что в первой версии санитарных правил использование ноутбуков в школах было запрещено: «Но потом первые лица государства стали активно дарить школам ноутбуки. А спросили, когда закупали у Роспотребнадзора? Никто ничего не спросил, а потом мы удивляемся!»

— Я, как мама, считала, что ноутбук — нормальное средство для обучения,— попыталась возразить председатель профильной комиссии Общественной палаты Наталья Кравченко.

— Ненормальное! Компьютер — ненормальное,— эмоционально ответил Владислав Кучма.

— А Министерство просвещения знает, что ноутбук ненормальное средство? — поинтересовалась госпожа Кравченко у присутствовавшей на мероприятии Натальи Костюк, начальника отдела развития дошкольного образования Минпросвещения.

Она сходу ответить на этот вопрос не смогла.

Анна Васильева