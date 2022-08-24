Россиян зовет Африка

Россия возобновляет прямое авиасообщение с Эфиопией, приостановленное в феврале. Рейсы из Домодедово будет выполнять Ethiopian Airlines. Эксперты отмечают, что в случае сохранения стартовых цен продажи Эфиопия может быть востребована и как точка притяжения для зимнего туризма, и в качестве транзитного пункта — в первую очередь в страны Африки и Латинской Америки. Также новый хаб может оттянуть на себя часть сохраняющегося трафика в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

После полугодового перерыва Россия возобновляет прямое авиасообщение с Эфиопией. Рейсы на Boeing 787 Dreamliner трижды в неделю будет выполнять Ethiopian Airlines, сообщили в Домодедово. Пересадка в Аддис-Абебе позволит туристам направиться в открытые после пандемии страны Африки (Кения, Танзания, Мадагаскар, ЮАР, Сейшелы, Намибия) и Латинскую Америку (Буэнос-Айрес и Сан-Паулу). Кроме того, в аэропорта отметили возможность стыковочных перелетов через Аддис-Абебу в Бангкок, Джакарту, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

Любые новые направления с прямой будут востребованы как туристами, так и деловыми путешественниками, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Эфиопия, по его словам, имеет большой самостоятельный потенциал как место с круглогодичным туристическим сезоном, в первую очередь в осенне-зимний период. Также эксперт высоко оценивает транзитные перспективы, особенно стыковочные рейсы в страны Африки, Латинской Америки и на Сейшелы.

Так, самая быстрая возможность улететь из Москвы в Йоханнесбург (ЮАР) 8 сентября за 15 часов с часовой пересадкой в Дохе (Катар) от Qatar Airways обойдется в 180 тыс. руб. Билет за 16-часовой перелет со стыковкой в Аддис-Абебе будет стоить 33 тыс. руб. Билет из Москвы в Маэ (Сейшелы) у Ethiopian Airlines стоит 33 тыс. руб. (15 часов с пересадкой). На сайте Emirates билеты на этот маршрут стоят от 50,7 тыс. руб. (22 часа с 10-часовой пересадкой в Дубае), на сайте Turkish Airlines — от 177 тыс. руб. за 43 часа через Стамбул или Анталью. У Qatar Airways стоимость начинается от 163 тыс. руб. за 11 часов перелета в экономклассе с часовой пересадкой в Дохе.

На других транзитных направлениях, впрочем, ценовые и логистические преимущества гораздо скромнее. Дмитрий Горин допускает, что Аддис-Абеба может выступать хабом для сохраняющегося делового и гуманитарного потока в США (поездки в образовательных, медицинских целях и по семейным обстоятельствам). Ближайший доступный перелет из Москвы через Эфиопию в Нью-Йорк (JFK) на 13 сентября займет 29 часов и будет стоить от 80 тыс. руб. Самый быстрый перелет на ту же дату через Стамбул займет 16 часов (Turkish Airlines) и обойдется в 186 тыс. руб. Улететь на Flydubai по код-шерингу с Emirates можно за 93 тыс. руб. (33 часа через Дубай). Перелет за 25 часов через Доху от Qatar Airways экономическим классом — от 233 тыс. руб. Варианты более чем с двумя пересадками (через Баку или Ереван и далее через Европу) займут около двух дней и начинаются от 50 тыс. руб.

Вопрос конкуренции за пассажира в отсутствие прямых рейсов, по словам Дмитрия Горина, фактически не стоит. «Сегодня почти любой перевозчик рассматривается как транзитный. Стыковочных рейсов гораздо меньше, чем было доступно в прошлые годы, поэтому могут быть одинаково популярны и рейсы в Париж через Дубай, и в Нью-Йорк через Аддис-Абебу»,— отмечает он.

Наиболее востребованы перелеты через Эфиопию могут быть при краткосрочном бронировании, добавляет Дмитрий Горин: «Сложившаяся методология динамического ценообразования показывает, что горячих предложений (кроме наиболее массовых туристических направлений) не возникает, цена растет по мере приближения к дате вылета». В новой реальности на европейском и других популярных направлениях, полагает он, основными хабами для россиян останутся аэропорты Турции, стран СНГ и, при отсутствии альтернатив, ближневосточные хабы (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия). Но, признает эксперт, появление нового перевозчика может «разгрузить» перечисленные направления и несколько «сбалансировать стоимость перелета в пиковые даты».

Ethiopian Airlines задолго до пандемии предпринимали успешные попытки оттянуть часть трафика в Африку их Европы у Turkish Airlines (Qatar Airways и Emirates). «Летали они не слишком много, поскольку была масса конкурентных предложений, но были востребованы из-за более низких, чем у крупнейших игроков цен», — поясняет эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Дальнейшие перспективы развития хаба, по его мнению, будут зависеть от «сохранения разумной ценовой политики» и возможностей аэропорта.

Айгуль Абдуллина