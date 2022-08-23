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Коммерсантъ FM
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На грядках всходит иранняя зелень

«Белая дача» ищет новых поставщиков салатного сырья

Один из крупнейших производителей салатных смесей «Белая дача» Виктора Семенова планирует начать импорт сырья из Ирана. Ранее холдинг работал с поставщиками из Италии и Сербии, но с началом кризиса вынужден искать им замену. Иранские агропредприятия не могут сравниться по качеству производства с итальянскими, полагают эксперты.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Крупный российский производитель готовых салатных смесей «Белая дача» Виктора Семенова планирует наладить импорт сырья из Ирана. Это следует из опубликованной в профиле холдинга на портале Headhunter вакансии коммерческого представителя в республике. В его обязанности входит поиск поставщиков среди фермеров и агропредприятий Ирана, контроль процесса выращивания сельхозпродукции, согласование условий поставок и пр.

Гендиректор агрохолдинга «Белая дача» Вадим Матусевич подтвердил “Ъ”, что компания рассматривает возможность закупки зеленых культур в Иране на замену тем иностранным поставщикам сырья, работа с которыми осложнилась с началом военных действий на Украине и новой волны санкций против РФ. Вдаваться в детали топ-менеджер не стал.

«Белая дача», по собственным данным, управляет тремя заводами в Московской, Новосибирской областях и Татарстане общей мощностью 84 тонны продукции в сутки. Кроме того, весной 2022 года холдинг анонсировал начало строительства комплекса в Краснодарском крае мощностью 5 тыс. тонн салатов в год. «Белая дача», в частности, планировала усилить позиции на ресторанном рынке, в том числе как поставщик для сети быстрого питания «Вкусно — и точка».

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова говорит, что «Белая дача» ранее импортировала салаты из Италии, чьи поставщики ушли с российского рынка после введения продуктового эмбарго в 2014 году, а также закупала сырье у сельхозпроизводителей Сербии. По ее словам, сегодня импорт овощей, фруктов и зелени из Ирана в РФ в целом идет в рабочем режиме, и наладить новые поставки из страны должно быть несложно.

Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников отмечает, что природно-климатические условия Ирана хорошо подходят для выращивания зеленых культур. Республика выступает крупным поставщиком в РФ арбузов, баклажанов, а ранее была активным поставщиком огурцов в зимний период, рассказывает он. Кроме того, добавляет эксперт, сегодня РФ и Иран обсуждают переход на расчеты в национальных валютах и отказ от долларов, что повышает интерес к республике со стороны российского бизнеса. Но, уточняет господин Ситников, иранские агропредприятия не могут сравниться по качеству производства с итальянскими, поэтому «Белой даче» может потребоваться «доводить полученное сырье до своих стандартов». В других крупных производителях готовых салатных смесей — «Грин Салате» и холдинге «Дмитровские овощи» — на вопросы “Ъ” не ответили.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») говорят, что доля прямого импорта овощей и фруктов из Ирана, а также Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Китая, Туркменистана растет и там планируют продолжать наращивать поставки. Во «Вкусвилле» сообщили, что поставки фруктов и овощей из Ирана растут последние два года. Увеличение объема будет зависеть от качества урожая и стоимости продукции, добавили там. По словам источника “Ъ” на рынке, большинство поставок из Ирана идет через Турцию, Азербайджан и Армению. По последним данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2019 году Россия импортировала из Ирана 324,4 тыс. тонн сельхозпродукции на $454,8 млн. Основными позициями были ягоды, орехи, в основном фисташки, огурцы и томаты.

На фоне поиска поставщиков на новых иностранных рынках «Белая дача» расширяет и локальное производство. Так, следует из публикаций на Headhunter, холдинг стал владельцем нового овощного хозяйства в Астраханской области. По словам Вадима Матусевича, «Белая дача» приобрела хозяйство площадью чуть более 300 га у одного из своих поставщиков, где выращиваются кочанные салаты и лук.

Впрочем, отмечает Тамара Решетникова, российские производители салатных смесей пока не могут отказаться от импорта, так как ассортимент выращиваемых в стране листовых зеленых культур остается ограниченным. Кроме того, поясняет господин Ситников, выращивание таких культур требует отдельных технологий, кадров и несет риски, поэтому вряд ли «Белая дача» будет активно наращивать площади своих хозяйств.

Анатолий Костырев

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