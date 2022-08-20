Самолет-амфибия доставил в колонию

В Таганроге вынесен приговор бывшему генеральному директору авиазавода ТАНТК Юрию Грудинину. Суд признал его виновным в хищении средств предприятия на общую сумму около 5 млн руб. По версии обвинения, экс-руководитель авиазавода незаконно получал выплаты за использование патентованного изобретения для самолета-амфибии для МЧС, к которому он не причастен, а также завладел деньгами, выписанными его подчиненным под видом премий. За это Юрий Грудинин получил два с половиной года колонии. Сам он вину не признает, его адвокаты собираются доказать его невиновность в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Грудинин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Юрий Грудинин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Юрий Грудинин возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г. М. Бериева с 2015 по 2020 год. В том же году стало известно о возбуждении против него уголовного дела по подозрению в хищении денежных средств предприятия. В деле два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Зачитывая приговор, судья огласил суть обвинения, которое он посчитал доказанным. По материалам дела, специалисты авиазавода в 2013–2015 годах работали над промышленными образцами самолетов-амфибий. После этого было подано заявление на регистрацию патента с указанием шести авторов одного из изобретений. В августе 2016 года, считает следствие, Юрий Грудинин необоснованно инициировал внесение в список разработчиков своего имени. В течение последующих лет он как руководитель авиазавода подписал несколько приказов о вознаграждении авторов за использование патентованного изобретения в производстве самолетов Бе-200 по заказу МЧС РФ. Как подсчитало следствие, таким образом Юрий Грудинин незаконно получил от предприятия 3,69 млн руб.

Второй эпизод мошенничества связан с начислением премий. По версии обвинения, в течение 2019 года Юрий Грудинин премировал работников бухгалтерии и производственной сферы авиазавода на суммы 40–90 тыс. руб. каждого, после чего с их согласия банковским переводом получал эти средства в свое распоряжение. Таким образом господин Грудинин завладел 1,4 млн руб., подсчитало следствие.

Подсудимый экс-руководитель авиазавода свою вину не признал. В суде он заявил, что принимал непосредственное участие в разработке самолета, поэтому на самом деле является одним из авторов запатентованного изобретения и имел законное право на получение вознаграждения.

Относительно второго эпизода обвинения Юрий Грудинин пояснил, что решение о премировании своих сотрудников он не принимал, а документы для начисления премий подписал, не вникая в их детали, вместе с другими деловыми бумагами, которые были представлены ему на подпись как руководителю предприятия.

Отметим, что в деле есть информация о неких неустановленных сообщниках Юрия Грудинина, оказавших ему содействие в эпизоде с «премиальным» мошенничеством. Расследование уголовного дела в отношении них выделено в отдельное производство.

По итогам судебного разбирательства Юрий Грудинин был признан виновным и приговорен к 2,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Адвокат осужденного экс-руководителя авиазавода Геннадий Антышев в разговоре с “Ъ” выразил несогласие с обвинительным приговором и сообщил о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции. По словам защитника, Юрий Грудинин продвигал запатентованную техническую идею с 2010 года. Еще до прихода на авиазавод имени Бериева, будучи директором дирекции по гражданской авиации ОАК, он предложил ее внедрение тогдашнему генеральному конструктору авиазавода Вадиму Зданевичу.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону