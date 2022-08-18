Покупателям показался Huawei

Как выяснил “Ъ”, магазины Huawei не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. Проблемы у основной части российской розницы Huawei возникли на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Источники “Ъ” говорят, что Huawei прекратила прямые поставки товара фирменным магазинам, а новые схемы работы еще не отлажены. Требовать продажи витринных образцов покупатели не могут, уточняют юристы. Но продавец, со своей стороны, может дать такой статус только одному экземпляру каждого устройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фирменные магазины Huawei, оператором которых выступает ООО «Премиум ритейл», не продают выставленные в торговых залах телефоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента, убедились корреспонденты “Ъ”. Магазины в московских «Афимолле», «Авиапарке» и «Гагаринском» открыты для посетителей, однако на большинстве ценников размещены таблички «не для продажи» или «демо-образец». Аналогичная ситуация в магазинах Huawei в Новосибирске, Челябинске и Тюмени. В отдельных магазинах можно купить наушники, чехлы, защитные стекла и другие аксессуары. “Ъ” направил запрос в Huawei и ООО «Премиум ритейл».

Покупатель не может требовать продажи товара с такой табличкой, уточняет адвокат Delcredere Егор Ковалев, ссылаясь на нормы законодательства о публичной оферте (ст. 494 ГК РФ). По его словам, о нарушении прав потребителя можно было бы говорить, если бы табличкой «не для продажи» было помечено несколько образцов одного и того же товара.

Сотрудники большинства магазинов не смогли уточнить, когда возобновятся продажи. В одной из точек в Москве ожидают поставок в сентябре, в магазине в Новосибирске говорят, что товары должны появиться «в течение двух недель».

Сотрудник одной из московских точек объяснил происходящее «проблемами с параллельным импортом». Но Huawei нет в списке товаров, для которых разрешен импорт без согласия владельца бренда. В магазине в Челябинске “Ъ” сказали, что не могут наладить параллельный импорт, так как выступают официальным ритейлером Huawei. В июне «РИА Новости» сообщало, что Huawei из-за дефицита товара начала закрывать некоторые точки — в частности, прекратили работу магазины в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

Однако не у всех розничных продавцов Huawei возникли проблемы. Согласно сайту компании, в целом в России работают 13 монобрендовых магазинов Huawei, девятью из них управляет «Премиум ритейл». В Москве есть магазин Huawei в торговой галерее Seasons другого оператора (ООО «Волга»). Магазин на сайте производителя электроники назван «авторизованным», а не фирменным. В этом магазине запретительных табличек на ценниках не было, а продавец-консультант сказал “Ъ”, что всю выставленную технику можно купить.

Проблемам же в магазинах ООО «Премиум ритейл» предшествовал иск самой компании к российской дочерней структуре Huawei (ООО «Техкомпания Хуавей»), свидетельствует решение Арбитражного суда Москвы от 26 июля. Оператор хотел взыскать с Huawei 3,6 млн руб. задолженности за управление фирменными магазинами. В июне и июле, после того как иск был зарегистрирован в суде, Huawei перечислила «Премиум ритейлу» тело долга, после чего истец потребовал проценты за два периода — с 28 декабря по 31 марта и с 1 апреля по дату погашения долга. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 98,6 тыс. руб. с учетом расходов на госпошлину.

В какой степени ограничения в рознице связаны с отношениями «Премиум ритейла» с Huawei, а в какой — с объективными сложностями поставки, неизвестно. Но источник “Ъ” на рынке говорит, что китайский производитель изменил формат сотрудничества с фирменными магазинами: «Если раньше устройства поставлялись напрямую, то теперь — через партнеров». По его словам, структура поставок также меняется, процессы «не до конца отлажены и пока не позволяют привозить в Россию технику в необходимых объемах».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, корсеть “Ъ”