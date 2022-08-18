Покупателям показался Huawei

Как выяснил “Ъ”, магазины Huawei не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки. Проблемы у основной части российской розницы Huawei возникли на фоне спора управляющей компании магазинов с производителем. Источники “Ъ” говорят, что Huawei прекратила прямые поставки товара фирменным магазинам, а новые схемы работы еще не отлажены. Требовать продажи витринных образцов покупатели не могут, уточняют юристы. Но продавец, со своей стороны, может дать такой статус только одному экземпляру каждого устройства.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Фирменные магазины Huawei, оператором которых выступает ООО «Премиум ритейл», не продают выставленные в торговых залах телефоны, ноутбуки и другие товары основного ассортимента, убедились корреспонденты “Ъ”. Магазины в московских «Афимолле», «Авиапарке» и «Гагаринском» открыты для посетителей, однако на большинстве ценников размещены таблички «не для продажи» или «демо-образец». Аналогичная ситуация в магазинах Huawei в Новосибирске, Челябинске и Тюмени. В отдельных магазинах можно купить наушники, чехлы, защитные стекла и другие аксессуары. “Ъ” направил запрос в Huawei и ООО «Премиум ритейл».
Покупатель не может требовать продажи товара с такой табличкой, уточняет адвокат Delcredere Егор Ковалев, ссылаясь на нормы законодательства о публичной оферте (ст. 494 ГК РФ). По его словам, о нарушении прав потребителя можно было бы говорить, если бы табличкой «не для продажи» было помечено несколько образцов одного и того же товара.
Сотрудники большинства магазинов не смогли уточнить, когда возобновятся продажи. В одной из точек в Москве ожидают поставок в сентябре, в магазине в Новосибирске говорят, что товары должны появиться «в течение двух недель».
Сотрудник одной из московских точек объяснил происходящее «проблемами с параллельным импортом». Но Huawei нет в списке товаров, для которых разрешен импорт без согласия владельца бренда. В магазине в Челябинске “Ъ” сказали, что не могут наладить параллельный импорт, так как выступают официальным ритейлером Huawei. В июне «РИА Новости» сообщало, что Huawei из-за дефицита товара начала закрывать некоторые точки — в частности, прекратили работу магазины в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.
Однако не у всех розничных продавцов Huawei возникли проблемы. Согласно сайту компании, в целом в России работают 13 монобрендовых магазинов Huawei, девятью из них управляет «Премиум ритейл». В Москве есть магазин Huawei в торговой галерее Seasons другого оператора (ООО «Волга»). Магазин на сайте производителя электроники назван «авторизованным», а не фирменным. В этом магазине запретительных табличек на ценниках не было, а продавец-консультант сказал “Ъ”, что всю выставленную технику можно купить.
Проблемам же в магазинах ООО «Премиум ритейл» предшествовал иск самой компании к российской дочерней структуре Huawei (ООО «Техкомпания Хуавей»), свидетельствует решение Арбитражного суда Москвы от 26 июля. Оператор хотел взыскать с Huawei 3,6 млн руб. задолженности за управление фирменными магазинами. В июне и июле, после того как иск был зарегистрирован в суде, Huawei перечислила «Премиум ритейлу» тело долга, после чего истец потребовал проценты за два периода — с 28 декабря по 31 марта и с 1 апреля по дату погашения долга. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 98,6 тыс. руб. с учетом расходов на госпошлину.
В какой степени ограничения в рознице связаны с отношениями «Премиум ритейла» с Huawei, а в какой — с объективными сложностями поставки, неизвестно. Но источник “Ъ” на рынке говорит, что китайский производитель изменил формат сотрудничества с фирменными магазинами: «Если раньше устройства поставлялись напрямую, то теперь — через партнеров». По его словам, структура поставок также меняется, процессы «не до конца отлажены и пока не позволяют привозить в Россию технику в необходимых объемах».