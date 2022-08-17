Симона Халеп разменяла пятый десяток

Экс первая ракетка мира Симона Халеп преодолела рубеж $40 млн призовых за карьеру. Это принципиальное событие произошло благодаря недавней победе, которую 30-летняя румынка одержала на крупном турнире в Торонто. Ранее заработать столь крупную сумму в женском теннисе удавалось только сестрам Серене и Винус Уильямс. Да и в списке лидеров по теннисным призовым, где вместе с женскими учитываются показатели мужчин, Халеп занимает высокое восьмое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заработав за карьеру более $40 млн призовых, Симона Халеп (на фото) опередила по этому показателю другую экс первую ракетку мира, россиянку Марию Шарапову

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters Заработав за карьеру более $40 млн призовых, Симона Халеп (на фото) опередила по этому показателю другую экс первую ракетку мира, россиянку Марию Шарапову

Фото: John E. Sokolowski / USA TODAY Sports / Reuters

О том, что количество призовых, заработанных Симоной Халеп, превысило $40 млн, Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила спустя два дня после победы, одержанной экс первой ракеткой мира в Торонто на турнире National Bank Open presented by Rogers категории WTA 1000. Обыграв в финале бразильянку Беатрис Хаддад Майю, румынка получила $439,7 тыс., благодаря чему общая сумма ее заработков составила $40,1 млн. И это стало поводом для отдельного материала на сайте WTA. Во-первых, кроме Симоны Халеп разменять пятый десяток миллионов призовых удавалось лишь двум теннисисткам — Серене и Винус Уильямс (см. справку). Во-вторых, в общем списке по призовым в теннисе Симона Халеп занимает довольно высокое восьмое место, уступая лишь пяти мужчинам.

Десять лидеров по призовым за карьеру в теннисе Место Игрок Призовые ($) 1. Новак Джокович (Сербия) 158 996 253 2. Рафаэль Надаль (Испания) 131 338 131 3 Роджер Федерер (Швейцария) 130 594 339 4. Серена Уильямс (США) 94 606 355 5. Энди Маррей (Великобритания) 62 944 611 6. Пит Сампрас (США) 43 280 489 7. Винус Уильямс (США) 42 300 728 8. Симона Халеп (Румыния) 40 107 097 9. Мария Шарапова (Россия) 38 777 962 10. Каролина Возняцки (Дания) 35 233 415

В их число, разумеется, входят все представители так называемой большой четверки — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей, а также суперзвезда 1990-х годов, 14-кратный победитель турниров Большого шлема Пит Сампрас. Кстати, показатель американца — $43,2 млн — для своего времени был уникальным. Он смотрится очень солидно даже сейчас, после того как за последние четверть века призовые на главных теннисных состязаниях увеличились примерно в десять раз (например, призовой фонд US Open с 1995 года возрос с $6 млн до $60 млн). Именно по этой причине Симона Халеп значительно опережает по призовым всех великих чемпионок прошлого — например, выигравшую 22 турнира Большого шлема Штеффи Граф, которая представляет примерно то же поколение, что и Сампрас. Заработав $21,8 млн, немка в списке WTA занимает лишь 17-е место, отставая на $4 млн от замыкающей первую десятку россиянки Светланы Кузнецовой. Зато свою многолетнюю главную соперницу — испанку Аранчу Санчес Викарио, находящуюся на 25-м месте, Граф опережает на $5 млн.

В случае с Симоной Халеп, конечно, обращает на себя внимание тот факт, что она оставила позади Марию Шарапову.

На первый взгляд это весьма удивительно: ведь россиянка, выступая примерно в тот же временной отрезок (достаточно вспомнить хотя бы финал Roland Garros 2014 года, в котором Шарапова оказалась сильнее), выиграла на три мейджора больше, чем румынка — пять против двух, да и по общему количеству титулов — 36 против 24 — превосходит ее ровно на треть. Однако тут следует иметь в виду, что пик в карьере Халеп пришелся на более поздний период — 2017 и 2018 годы, когда она была очень стабильна и становилась первой ракеткой мира по итогам сезона. А это ключевой момент с точки зрения теннисной «инфляции». Взять, например, Wimbledon, где Шарапова, взяв титул в 2004 году, получила примерно $1 млн, а Халеп спустя 15 лет — $3 млн. Или Australian Open, на котором Халеп благодаря выходу в финал в 2018 году заработала $1,5 млн, даже немного больше, чем чемпионка Шарапова десятью годами ранее.

Дальнейший подъем Симоны Халеп в списке самых успешных теннисистов с точки зрения заработанных призовых, разумеется, будет зависеть от ее результатов. Наняв себе одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира — француза Патрика Муратоглу, румынка, несмотря на связанные с травмами проблемы, проводит хороший сезон. Она была в полуфинале Wimbledon, после победы в Торонто вернулась в первую десятку рейтинга WTA и, конечно, способна преодолеть отставание от Винус Уильямc, которое составляет примерно $2 млн, а также от идущего шестым Сампраса. Однако подняться выше — обойти Энди Маррея и тем более Серену Уильямс — 30-летней Симоне Халеп, конечно же, не удастся. Для этого невысокой, но очень боевитой спортсменке, которая является настоящим фанатом тенниса в лучшем смысле слова, наверное, хватило бы мотивации и даже мастерства. Но уже явно недостаточно времени.

Евгений Федяков