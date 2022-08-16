Аэропорт Минвод наводнят пассажиры

Строительство нового аэровокзала в аэропорту Минвод, пассажиропоток которого стремительно растет, завершится не ранее 2025 года. «Новапорт» планирует вложить в проект 12 млрд руб. Эксперты отмечают, что аэропорт остро нуждается в наращивании пропускной способности с учетом закрытия воздушного сообщения с 11 другими южными городами. Но даже если ограничения будут сняты, Минводам все равно потребуется расширение как крупнейшему хабу на Северном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Минвод

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Аэропорт Минвод

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Новый аэровокзальный комплекс в Минеральных Водах (входит в «Новапорт») за 12 млрд руб. должны достроить к 2025 году, сообщил ТАСС со ссылкой на региональные власти. В 2019 году «Новапорт» рассчитывал запустить новый терминал площадью более 25 тыс. кв. м в 2023 году. Стоимость строительства тогда не раскрывалась.

Но, как отмечают источники “Ъ” на рынке и в экспертном сообществе, обозначенные сейчас сроки «умеренно оптимистичные», и, если холдинг в них уложится, «это будет действительно успешный проект с учетом турбулентности рынка». Как писал “Ъ” 28 июля, «Новапорт» уже приостановил строительство нового аэропорта Воронежа из-за «логистических и санкционных сложностей», повлиявших на номенклатуру и сроки доставки стройматериалов и оборудования. По словам источника “Ъ”, проект может подорожать в пределах 20%.

Крупнейший аэропорт на Северном Кавказе обслуживает 34 внутренних рейса и 17 международных (в том числе в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Ташкент и Израиль). В 2021 году пассажиропоток составлял 3,2 млн человек, прогноз по итогам 2022 года — 3,8 млн человек. В пресс-службе аэропорта сообщали, что за первое полугодие 2022 года пассажиропоток вырос на 22% по сравнению с почти 1,4 млн за январь—июнь 2021 года. Число региональных направлений в аэропорту с февраля к началу лета при этом выросло более чем на треть.

Строительство новых мощностей в Минводах выглядит давно назревшим вопросом и с точки зрения обеспеченности площадями, и по привлечению современных аэропортовых технологий, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Современные аэропорты представляют «принципиальное иное» соотношение функциональных площадей и сектора неавиационных доходов — общепита и досуга, которые в Минводах представлены «в незначительном объеме», говорит он: «Впрочем, многие российские аэропорты прошли эти стадии развития».

Эксперт не сомневается, что востребованность расширения аэропорта Минвод не исчезнет после открытия южных аэропортов (последний раз Росавиация продлила запрет на полеты в них до 17 августа). Часть трафика может оттянуть на себя Геленджик, но в целом конкурентов у Минвод в силу удачного расположения нет. «Можно констатировать, что международные путешествия на традиционные европейские курорты в обозримой перспективе останутся актуальными для весьма ограниченного числа россиян, и курортные направления РФ сохранят своего пассажира,— говорит он, добавляя, что Минводы не конкурируют с Турцией и ее преимущественно пляжным отдыхом.— Также Минводы сохраняют стабильный зимний трафик, поэтому востребованность его будет нарастать».

Текущий уровень пассажиропотока по стране в целом в большей степени обусловлен масштабной программой субсидирования перевозок до октября. Но, вероятно, в том или ином виде госпомощь будет оказываться авиаотрасли и в ближайшие несколько лет, считает Олег Пантелеев. Хотя в 2023–2024 годах «какое-то количество самолетов определенно выйдет из парка», даже при вероятном дефиците емкостей перевозчики предпочтут максимально выставить их на популярные курортные направления, говорит он.

В связи с этим рост загрузки может ждать в ближайшие годы крупнейший аэропорт юга — Сочи. Согласно анонсированным планам «Аэродинамики», новый терминал за 11 млрд руб. появится там не ранее 2027 года. В пресс-службе холдинга “Ъ” сообщили, что обслужили с января по июль более 6,5 млн пассажиров — на 2% больше, чем за семь месяцев 2021 года (11 млн за весь 2021 год). В холдинге пока не решили, будут ли увеличивать действующий терминал или построят новый.

В любом случае аэропорт прошел последнюю масштабную реконструкцию до Олимпиады, и его пропускная способность давно «не в полной мере удовлетворяла поток, возникший с пандемии на фоне ограничения международных рейсов», считает Олег Пантелеев: «Наблюдается дефицит посадочных кресел внутри терминала, сектор регистрации в пиковый сезон перегружен». Поэтому, полагает эксперт, даже если динамика роста трафика в Сочи замедлится, это не снимет актуальности нового проекта.

Айгуль Абдулина