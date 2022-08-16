Аэропорт Минвод наводнят пассажиры

Строительство нового аэровокзала в аэропорту Минвод, пассажиропоток которого стремительно растет, завершится не ранее 2025 года. «Новапорт» планирует вложить в проект 12 млрд руб. Эксперты отмечают, что аэропорт остро нуждается в наращивании пропускной способности с учетом закрытия воздушного сообщения с 11 другими южными городами. Но даже если ограничения будут сняты, Минводам все равно потребуется расширение как крупнейшему хабу на Северном Кавказе.
Аэропорт Минвод
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Новый аэровокзальный комплекс в Минеральных Водах (входит в «Новапорт») за 12 млрд руб. должны достроить к 2025 году, сообщил ТАСС со ссылкой на региональные власти. В 2019 году «Новапорт» рассчитывал запустить новый терминал площадью более 25 тыс. кв. м в 2023 году. Стоимость строительства тогда не раскрывалась.
Но, как отмечают источники “Ъ” на рынке и в экспертном сообществе, обозначенные сейчас сроки «умеренно оптимистичные», и, если холдинг в них уложится, «это будет действительно успешный проект с учетом турбулентности рынка». Как писал “Ъ” 28 июля, «Новапорт» уже приостановил строительство нового аэропорта Воронежа из-за «логистических и санкционных сложностей», повлиявших на номенклатуру и сроки доставки стройматериалов и оборудования. По словам источника “Ъ”, проект может подорожать в пределах 20%.
Крупнейший аэропорт на Северном Кавказе обслуживает 34 внутренних рейса и 17 международных (в том числе в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Ташкент и Израиль). В 2021 году пассажиропоток составлял 3,2 млн человек, прогноз по итогам 2022 года — 3,8 млн человек. В пресс-службе аэропорта сообщали, что за первое полугодие 2022 года пассажиропоток вырос на 22% по сравнению с почти 1,4 млн за январь—июнь 2021 года. Число региональных направлений в аэропорту с февраля к началу лета при этом выросло более чем на треть.
Строительство новых мощностей в Минводах выглядит давно назревшим вопросом и с точки зрения обеспеченности площадями, и по привлечению современных аэропортовых технологий, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Современные аэропорты представляют «принципиальное иное» соотношение функциональных площадей и сектора неавиационных доходов — общепита и досуга, которые в Минводах представлены «в незначительном объеме», говорит он: «Впрочем, многие российские аэропорты прошли эти стадии развития».
Эксперт не сомневается, что востребованность расширения аэропорта Минвод не исчезнет после открытия южных аэропортов (последний раз Росавиация продлила запрет на полеты в них до 17 августа). Часть трафика может оттянуть на себя Геленджик, но в целом конкурентов у Минвод в силу удачного расположения нет. «Можно констатировать, что международные путешествия на традиционные европейские курорты в обозримой перспективе останутся актуальными для весьма ограниченного числа россиян, и курортные направления РФ сохранят своего пассажира,— говорит он, добавляя, что Минводы не конкурируют с Турцией и ее преимущественно пляжным отдыхом.— Также Минводы сохраняют стабильный зимний трафик, поэтому востребованность его будет нарастать».
Текущий уровень пассажиропотока по стране в целом в большей степени обусловлен масштабной программой субсидирования перевозок до октября. Но, вероятно, в том или ином виде госпомощь будет оказываться авиаотрасли и в ближайшие несколько лет, считает Олег Пантелеев. Хотя в 2023–2024 годах «какое-то количество самолетов определенно выйдет из парка», даже при вероятном дефиците емкостей перевозчики предпочтут максимально выставить их на популярные курортные направления, говорит он.
В связи с этим рост загрузки может ждать в ближайшие годы крупнейший аэропорт юга — Сочи. Согласно анонсированным планам «Аэродинамики», новый терминал за 11 млрд руб. появится там не ранее 2027 года. В пресс-службе холдинга “Ъ” сообщили, что обслужили с января по июль более 6,5 млн пассажиров — на 2% больше, чем за семь месяцев 2021 года (11 млн за весь 2021 год). В холдинге пока не решили, будут ли увеличивать действующий терминал или построят новый.
В любом случае аэропорт прошел последнюю масштабную реконструкцию до Олимпиады, и его пропускная способность давно «не в полной мере удовлетворяла поток, возникший с пандемии на фоне ограничения международных рейсов», считает Олег Пантелеев: «Наблюдается дефицит посадочных кресел внутри терминала, сектор регистрации в пиковый сезон перегружен». Поэтому, полагает эксперт, даже если динамика роста трафика в Сочи замедлится, это не снимет актуальности нового проекта.