Тимо Вернер возвращается на родину

Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» договорился с английским «Челси» о переходе нападающего Тимо Вернера, сообщает Sky Sports в Twitter. По информации источника, немец перейдет в стан «быков» на постоянной основе.

Вернеру 26 лет. Он играет за «Челси» с 2020 года, куда перешел из «Лейпцига». Форвард выступал в составе «быков» с 2016 по 2020 год. В прошедшем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

«РИА Новости»

«Барселона» хочет избавиться от Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта посоветовал защитнику Самюэлю Умтити и нападающему Мартину Брейтуэйту искать новые клубы. Ранее испанские СМИ сообщали, что «сине-гранатовые» не рассчитывают на обоих футболистов и готовы с ними расстаться.

«У Умтити и Брейтуэйта есть действующие контракты, но главный тренер (Хави) дал им понять, что не рассчитывает на них, поэтому для них будет лучше уйти»,— приводит слова господина Лапорты Esport3 в Twitter.

Умтити, 28-летний француз, выступает за «Барселону» с июля 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. 31-летний датчанин Брейтуэйт является игроком «сине-гранатовых» с февраля 2020 года, его контракт с испанским клубом действует до июня 2024 года.

«РИА Новости»