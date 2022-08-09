Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тимо Вернер возвращается на родину

Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» договорился с английским «Челси» о переходе нападающего Тимо Вернера, сообщает Sky Sports в Twitter. По информации источника, немец перейдет в стан «быков» на постоянной основе.

Вернеру 26 лет. Он играет за «Челси» с 2020 года, куда перешел из «Лейпцига». Форвард выступал в составе «быков» с 2016 по 2020 год. В прошедшем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

«РИА Новости»

«Барселона» хочет избавиться от Самюэля Умтити и Мартина Брейтуэйта

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта посоветовал защитнику Самюэлю Умтити и нападающему Мартину Брейтуэйту искать новые клубы. Ранее испанские СМИ сообщали, что «сине-гранатовые» не рассчитывают на обоих футболистов и готовы с ними расстаться.

«У Умтити и Брейтуэйта есть действующие контракты, но главный тренер (Хави) дал им понять, что не рассчитывает на них, поэтому для них будет лучше уйти»,— приводит слова господина Лапорты Esport3 в Twitter.

Умтити, 28-летний француз, выступает за «Барселону» с июля 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. 31-летний датчанин Брейтуэйт является игроком «сине-гранатовых» с февраля 2020 года, его контракт с испанским клубом действует до июня 2024 года.

«РИА Новости»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...