12,156 триллиона рублей составил на 1 августа 2022 года объем ФНБ, сообщил Минфин. За месяц он вырос на 1,38 трлн руб., в долларах сократился на $12,35 млрд. На 1 августа на счетах ФНБ в ЦБ находилось €50 млрд, £5,4 млрд, ¥782 млрд, 310 млрд юаней, 257 млн руб. и 555 тонн золота. Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (530 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (для финансирования инфраструктурных проектов — 138 млрд руб.), вложены в такие проекты (308 млрд руб. и $2,3 млрд), в привилегированные акции госбанков (329 млрд руб.) и РЖД (250 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,49 трлн руб.), «Дом.РФ» (50 млрд руб.) и «Аэрофлота» (66 млрд руб.), в облигации S7 (11,9 млрд руб.) и евробонды Украины ($3 млрд).