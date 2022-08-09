Каждой твари по пошлине

Решение властей ввести экспортную квоту на серу логично завершает десятилетний цикл, в ходе которого государство все сильнее погружалось в регулирование цен по всей цепочке производства химической продукции. Десять лет назад первым шагом регуляторов, уставших от вечных конфликтов участников рынка, стало утверждение торговых политик поставщиков сырья — калия и апатита, а также привязка цен производителей удобрений к мировым котировкам. Тогда эти решения почти избавили рынок от споров между химическими компаниями, но не от недовольства конечных потребителей, то есть аграриев, которые при каждом подорожании удобрений на мировом рынке запускали волну жалоб в правительство. Критическим моментом стал 2014 год: ослабление рубля вызвало взлет привязанных к экспортным ориентирам цен на удобрения внутри страны. Компромиссом после длительных споров химических компаний и фермеров, требовавших введения экспортных пошлин на удобрения, стало добровольное предоставление химиками дисконта, который в разные периоды варьировался от 5% до 30% и действует до сих пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В этом году правительство пошло еще дальше, введя квоты на экспорт азотных и азотосодержащих удобрений, которые были затем продлены до конца года. Инициаторами снова стали аграрии, предоставившие в Минсельхоз рекордные заявки на закупку удобрений и, ссылаясь на дефицит весенних видов химической продукции для посевной, в очередной раз требовавшие ограничения экспорта вплоть до его полного запрета. В итоге они смогли добиться временного эмбарго на вывоз самого востребованного удобрения — аммиачной селитры. Причем в правительстве уже не раз заявляли, что подобные меры продолжат действовать как минимум в первой половине 2023 года.

Тут настала очередь производителей удобрений жаловаться на подорожание сырья — в данном случае серы, которая является одним из базовых компонентов при производстве удобрений и за год выросла в цене в десять раз. И чтобы исправить дисбаланс в отрасли, правительство ограничило и экспорт серы на уровне 1,1 млн тонн (при экспорте в 1,8 млн тонн в прошлом году и 3,5 млн тонн в 2020 году). Кроме того, были зафиксированы предельные цены на серу для производителей удобрений — на уровне не выше средних цен мая—июля 2021 года.

Теперь государство регулирует цены фактически по всей цепочке производства и продажи химической продукции. Удивительно, что, хотя бизнес и повторяет мантру о необходимости возвращения к рыночным отношениям, слишком громко никто не жалуется: лучше какой-никакой порядок, чем хаос и резкая волатильность. А значит, временные механизмы регулирования цен рискуют стать постоянными, а искусство вовремя пожаловаться властям на своего поставщика становится все более важной составляющей успеха в бизнесе.