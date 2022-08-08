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Если бы юность могла

Продолжается фестиваль в Выборге

В Выборге продолжается ХХХ фестиваль российского кино «Окно в Европу», в рамках которого проходят премьеры дебютных картин молодых отечественных режиссеров. О первой половине конкурсной программы игрового кино рассказывает Юлия Шагельман.

Персонажи трагикомедии Руслана Братова «Экспресс» бодро вглядываются в новые неприятности

Персонажи трагикомедии Руслана Братова «Экспресс» бодро вглядываются в новые неприятности

Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Персонажи трагикомедии Руслана Братова «Экспресс» бодро вглядываются в новые неприятности

Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Конкурсные показы открылись картиной Алисы Ерохиной «Накануне». Ее главный герой Макс (Артем Яковлев) — неприкаянный 16-летний парень, не нужный никому, даже собственным родителям. Он шатается по питерским подворотням, ворует по мелочи в магазинах, зависает на какой-то свалке с девушкой (Вероника Жукова), тоже не испытывающей к нему особой эмоциональной привязанности, и пытается достучаться до отца (Владимир Селезнев), у которого уже давно другая семья. Однако попытки поговорить, хотя бы по телефону, встречаются отговорками. Установив за отцом слежку, Макс узнает, что у того появилась любовница (Дарья Екамасова), и решает ее убить — не столько из ревности или мести, сколько для того, чтобы совершить хоть какой-то поступок. Однако и она оказывается такой же одинокой и неустроенной, как потерявшийся во взрослой жизни подросток, и в конечном итоге каждый персонаж снова оказывается в той же точке, что и в начале фильма.

«1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой — еще одна история о подростках, которых не слышат взрослые. Артем (Павел Чернышев) и Костя (Никита Плахотнюк) учатся в техникуме и держатся в стороне от своих однокашников. Но если первый, талантливый химик, стремился быть аутсайдером, то второй, пухлый и рыжий, такой судьбы не выбирал. Поэтому, когда после очередной выходки на уроке ОБЖ дирекция вносит парней в список возмутителей местного спокойствия, Костя жадно хватается за свалившуюся на него популярность. А когда она иссякает, решает принести в техникум и по-настоящему взорвать изготовленную другом бомбу. Однако по иронии даже главный герой фильма не он, а Артем, а главная сюжетная линия здесь — отношения Артема с девушкой-мажоркой Кирой (Елизавета Кононова). Увы, «1000 дешевых зажигалок», снятый молодыми и про молодых, кажется искусственной и фальшивой конструкцией, придуманной людьми, давно позабывшими собственную юность.

Взрывы гремят и в «Миттельмарше», но здесь, к счастью, обходится без жертв: таким образом Митя (Иван Злобин), которому только исполнилось восемнадцать, привлекает внимание к памятникам архитектуры, которые хотят снести в его родном Санкт-Петербурге. Его отец погиб, защищая одно из городских зданий от уничтожения, и с тех пор Митя молчит. Его бабушка (Эра Зиганшина) решает вывести внука из этого состояния, растормошить, наняв авантюриста без определенных занятий (Илья Дель), который в качестве бонуса становится еще и соперником Мити в любви к юной красавице Полине (Тина Стойилкович). Режиссер Софья Меледина — ученица Алексея Учителя, и ее дебютная работа — явная попытка снять этакую «Прогулку 20 лет спустя». Но в 2022 году все эти пробежки по ночному Питеру, милое хулиганство, анимационные вставки и стершиеся от частого употребления отсылки к «Банде аутсайдеров», помещенные в прекрасное безвременье, выглядят отчаянно устаревшими.

Кадр из фильма «Миттельмарш»

Кадр из фильма «Миттельмарш»

Фото: «ОКНО В ЕВРОПУ»

Кадр из фильма «Миттельмарш»

Фото: «ОКНО В ЕВРОПУ»

Полная противоположность этому девичьему рукоделию — «Экспресс» Руслана Братова, пацанская трагикомедия в духе братьев Коэн, действие которой происходит в Черкесске.

Саша Сосланов по прозвищу Сос (Лев Зулькарнаев) легко бы вписался в галерею коэновских жизнерадостных идиотов: его как будто ничто не может вывести из душевного равновесия — ни изгнание из общежития вуза, ни угроза отчисления, ни расставание с любимой девушкой, ни то, что в букмекерской конторе, где он завсегдатай, ставки от него уже не принимают.

Сос уговаривает случайного прохожего (Павел Ворожцов) за небольшую мзду оформить на себя ставку «Экспресс» на восемь спортивных событий, которая в случае выигрыша должна принести миллион. Как ни странно, команды, на которые он поставил, действительно побеждают одна за другой, но вот незадача — выигрышную карточку Сос умудрился потерять. Он отправляется на ее поиски, встречая толпу колоритных персонажей, то и дело вляпываясь в новые неприятности, но по-прежнему сохраняя бодрость духа. Таким же бодрым предстает и сам фильм, в котором непричесанная местная фактура и точность характеров сочетаются с четким ритмом, ни на минуту не дающим истории забуксовать.

Фильм Тамары Дондурей «Рядом» отличается уже тем, что его главная героиня — женщина (что, как ни странно, редкость для выборгского конкурса, где больше половины картин поставлены женщинами-режиссерами). Кроме того, Кира (Екатерина Ермишина) уже пересекла 30-летний рубеж, и проблемы у нее вполне взрослые. На работе в архитектурном бюро ей приходится отстаивать свой проект, который кажется слишком сложным и затратным заказчикам и коллегам. У Киры и без того все непросто: она беременна, но не уверена, что хочет рожать от Ивана (Илья Маланин), с которым они давно вместе, но все в их жизни как-то временно — квартиры съемные, машины из каршеринга, даже собаки и те чужие (Иван тренирует их быть поводырями для слепых и берет домой на время дрессуры). Это непрочное существование окончательно разбивается из-за внезапной трагедии, и теперь Кире предстоит собирать из осколков новую жизнь — или хотя бы ее видимость. Фильм получился тонким и деликатным — местами, возможно, даже слишком. Порой он кажется нездешне отстраненным, слишком выверенным по цветовой гамме и уж точно относящимся ко временам, навсегда ушедшим, хотя и совсем недавним (премьера его состоялась в начале февраля этого года на фестивале в Роттердаме). Однако, даже если звучит он негромко, в нем есть отчетливая авторская интонация.

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