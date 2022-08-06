Медленно ползет элитка за пределы ЦАО

Несмотря на сдержанный спрос, увеличение почти на 30% средних цен привело к новому рекорду оборота рынка первичной премиальной недвижимости Москвы в денежном выражении. В первой половине 2022 года продажи выросли на 18%, до 98,5 млрд руб., а второе полугодие может пройти еще активнее. Консультанты рассчитывают на 10-процентное увеличение спроса за счет адаптации клиентов к кризису и высвобождения средств с депозитов с повышенными ставками. Большинство сделок с премиальными новостройками в Москве теперь заключается за пределами ЦАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам января—июня 2022 года на первичном рынке премиальной недвижимости Москвы заключено 924 сделки на общую сумму 98,5 млрд руб. Такие данные в своем исследовании приводят аналитики Savills, указывая что в деньгах оборот рынка превысил рекордное значение прошлого года на 18%. Динамика объясняется увеличением цен на жилье. По подсчетам Savills, средняя стоимость премиальной недвижимости в сделке за год выросла на 29%, до 1,03 млн руб. за 1 кв. м. В «Метриум Премиум» отметили прирост среднего показателя в элитном сегменте на 7,1%, до 1,53 млн руб. за 1 кв. м. В Knight Frank говорят об увеличении на 9%, до 1,46 млн руб.

Количество сделок на рынке элитных новостроек по итогам первого полугодия сократилось на 3%, указывают в Savills. Как отмечает региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев, в условиях неопределенности многие заняли выжидательную позицию, отложив покупку недвижимости на неопределенный срок. «Двукратный рост ставки ЦБ в марте и высокая волатильность рубля стимулировали перенести сбережения во вклады, но их держатели планируют войти в сделки в краткосрочной или среднесрочной перспективе»,— указывает он. Гендиректор Apple Real Estate Данила Савченко добавляет, что часть потенциальных покупателей высокобюджетной недвижимости в начале текущего кризиса уехали из России.

Рост стоимости премиальной недвижимости директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова объясняет дефицитом предложения и увеличением себестоимости работ из-за сложностей с поставками импортных материалов. Дополнительным фактором в Savills называют негативные ожидания участников рынка: девелоперы закладывают будущие риски в цену реализации.

Важным трендом рынке становится смещение активности за пределы центральной части Москвы. По оценкам Savills, в первом квартале на долю ЦАО пришлось 47% (437) от общего числа заключенных сделок в натуральном выражении и 68% в денежном (67,3 млрд руб.), тогда как годом ранее показатели были на уровне 68% и 73,7% соответственно. За пределами ЦАО число сделок за год выросло на 61% в штуках и на 43% в деньгах, подсчитали в компании. Директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills Анатолий Довгань объясняет это ограниченным предложением в центральной части города и уровнем цен. Средняя стоимость высокобюджетных новостроек внутри ЦАО за год выросла на 41%, до 1,2 млн руб. за 1 кв. м, а вне ЦАО — на 15%, до 785 тыс. руб. за 1 кв. м.

С весны общая девелоперская активность на рынке высокобюджетного жилья постепенно восстанавливается. Анна Раджабова оценивает существующий объем предложения в 5,2 тыс. квартир и апартаментов, что на 59,1% выше значения начала года. Рост во многом связан с началом продаж сразу в восьми новых проектах в мае—июне, говорит она. Осенью аналитики AREA ждут вывода на рынок не менее десяти новых проектов. А на начальных этапах традиционно заключается большой объем сделок, указывают там.

На этом фоне осенью аналитики Savills рассчитывают увидеть на рынке оживление и прогнозируют рост спроса на 10%. Шок покупателей прошел, многие определились со своими стратегиями и готовы решать жилищные вопросы, поясняют в компании. Дополнительный фактор — освобождение средств с депозитов по выгодным ставкам. Активность будет способствовать увеличению цен на 5–10%, прогнозируют в Savills. Анна Раджабова также ожидает реализации на рынке отложенного спроса на высокобюджетное жилье.

Александра Мерцалова