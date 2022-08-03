Сказки локарнского леса

3 августа в Локарно открывается 75-й Международный кинофестиваль. Среди 17 конкурсных фильмов — «Сказка» Александра Сокурова. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голливудских тяжеловесов в Локарно будет представлять фильм «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли

Фото: Sony Pictures Entertainment Голливудских тяжеловесов в Локарно будет представлять фильм «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли

Фото: Sony Pictures Entertainment

Фестиваль в Локарно — один из трех старейших в мире и всего на пару месяцев моложе Каннского: оба впервые прошли в 1946 году. Юбилейная цифра 75 на фестивальной афише взывает к повышенным ожиданиям. Как и то, что впервые после пандемии фестиваль пройдет без обязательных тестов, QR-кодов и прочих ковидных ограничений.

Традиционно центром фестивальной жизни в Локарно оказываются вечерние гала-показы под открытым небом на живописной Пьяцца-Гранде, где собирается до 8 тыс. зрителей. Это самый большой открытый кинотеатр Европы, снабженный суперсовременной проекционной аппаратурой, которая обеспечивает идеальное изображение и объемный звук. В программе гала-показов — фильмы разных стран и жанров. Например, американский боевик Дэвида Линча «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в образе неудачливого убийцы. Аннотация обещает «захватывающую комедийную сказку, в которой нам напоминают, что хотя мы не можем управлять своей судьбой, но не должны позволять страху управлять нами».

Помимо новых на Пьяцца-Гранде покажут и архивные фильмы. Один из них — классический детектив Коста-Гавраса «Убийцы в спальных вагонах» с целым созвездием французских актеров: тут и Симона Синьоре, и Ив Монтан, и Жан-Луи Трентиньян, и Мишель Пикколи, и Жак Перрен. Другой — «Имитация жизни» Дугласа Сёрка с Ланой Тёрнер в главной роли. Этот показ приурочен к полной ретроспективе Сёрка, которая пройдет в рамках фестиваля.

Интригующе выглядит конкурсная программа: почти за каждым участвующим в ней режиссером стоят прошлые достижения или авансы на будущее. Француженка Патрисия Мазюи представит свой новый опус «Bowling Saturn», которому предшествует предупреждение о том, что он может шокировать чувствительных зрителей сценами насилия. Ареной действия становится подпольный боулинг, а героем — коррумпированный полицейский. Страж порядка находится и в центре другого фильма — «Приключения Джиджи Закона» Алессандро Комодина. Серия самоубийств девушек, бросающихся под поезд, становится сюжетной канвой для изображения абсурдного мира итальянской провинции на пограничье реальности и фантазии.

В фильме «Правило 34» бразильянки Джулии собраны основные темы современной «повестки»: гендер, сексуальный абьюз и деколонизация. Малайзийский режиссер У Мин Чжин покажет «Каменную черепаху» — микс социальной драмы и фольклорной притчи. А азербайджанец Хилал Байдаров — «Проповедь рыбе»: в этом фильме солдат возвращается с войны и обнаруживает, что все жители его родной деревни заживо сгнили из-за таинственной болезни.

Самый именитый режиссер конкурса — Александр Сокуров. И он же интригует больше всего. Вместо рутинного синопсиса показам его нового фильма «Сказка» предпослан следующий текст: «... Жили-были два бродяги... нет... три... нет, четыре... Но были и другие, много разных... Я их знал. Долгое время. Но с ними мне было тесно. Потом что-то случилось, и они исчезли. Ночью я слышал голоса, обрывки сложных вопросов, стоны, вой миллионов голосов... Меня охватило необъяснимое волнение... "Сатану, страстотерпца, богоугодными струнами страданий своих задушил еси" — М22 К, 4–4». По курсирующим слухам известно, что героями «Сказки» являются Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль, действие разыгрывается в загробном мире, а игровой сюжет каким-то хитроумным способом вмонтирован в ткань документальной хроники времен Второй мировой.

Александр Сокуров давно связан с фестивалем в Локарно. Еще 35 лет назад, на заре перестройки, он получил здесь приз «Бронзовый леопард» за свою дебютную картину «Одинокий голос человека», только что снятую с цензурной полки. В 2006-м Сокуров был награжден «Золотым леопардом» за вклад в кинематограф. И вот опять возвращается в Локарно с новой работой — как всегда, экспериментальной и новаторской.