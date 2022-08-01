Шииты никак не поделят Ирак

Ирак переживает один из самых серьезных политических кризисов со времени свержения режима Саддама Хусейна. Спустя почти десять месяцев после парламентских выборов иракские политики так и не смогли определиться с кандидатами на пост президента и премьер-министра страны. Разногласия в итоге вылились в столкновения на улицах. На минувшей неделе сторонники влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра дважды штурмовали парламент, протестуя против кандидатуры на пост премьера, выдвинутой коалицией его оппонентов.

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Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра устроили сидячую забастовку внутри здания Совета представителей (парламент Ирака) и разбили палаточный лагерь у его стен. Они требуют роспуска законодательного органа и формирования переходного правительства, а также смены руководства Верховного судебного совета, который, по их словам, «помешал кабинету большинства во главе с Мустафой Каземи осуществить необходимые реформы».

В субботу сторонники ас-Садра уже второй раз за неделю ворвались в особо охраняемую Зеленую зону в Багдаде и устроили штурм парламента, а также попытались проникнуть в здание Верховного судебного совета и блокировали офисы партий своих политических противников. В столкновениях демонстрантов с силами безопасности, согласно сообщению Министерства здравоохранения Ирака, пострадали 125 человек, из них 25 силовиков, один протестующий погиб. Протесты прошли и в ряде городов на юге Ирака. В результате было сорвано запланированное в парламенте голосование по кандидатуре Мухаммеда Шиа ас-Судани, предложенной на пост премьер-министра коалицией шиитских партий «Координационная структура».

В воскресенье вечером Муктада ас-Садр назвал произошедшее лишь первым этапом борьбы и призвал иракцев поддержать «стихийную революцию, освободившую Зеленую зону». «Это прекрасная возможность коренным образом изменить политическую систему, конституцию и выборы»,— говорится в опубликованном в Twitter послании имама.

Напомним, что досрочные выборы в парламент Ирака, необходимость которых была вызвана волной народных протестов, вспыхнувших в стране в 2019 году, состоялись еще 10 октября. Однако надежды иракцев на то, что выборы помогут сформировать эффективные органы власти, так и не оправдались. По итогам голосования блок «Ас-Сайирун» во главе с Муктадой ас-Садром получил больше всего мандатов — 73 из 329, улучшив свой результат на 19 мест, и стал самой крупной парламентской фракцией. Однако этого было недостаточно, чтобы сформировать правительство. Тогда «Ас-Сайирун» объединился в коалицию с Демократической партией Курдистана (ДПК) Масуда Барзани и альянсом «Суверенитет» во главе с суннитским политиком Хамисом аль-Ханджаром. В итоге вместе с независимыми кандидатами коалиция получила около 180 из 329 мест и одержала первую победу, добившись переизбрания на пост спикера Мухаммеда аль-Хальбуси. Но дальше политический процесс застопорился.

Дело в том, что, согласно иракскому законодательству, три высшие должностные должности — спикера парламента, президента и премьер-министра —распределяют по этноконфессиональному признаку. Спикер всегда выходец из суннитской общины, президент — курд, а глава правительства — шиит. Далее вступает в силу система негласных договоров. В то время как Иракский Курдистан (автономный район в составе Ирака) традиционно возглавляет представитель ДПК, кандидат второй по влиянию курдской силы — Патриотического союза Курдистана (ПСК) — становится президентом страны. Имя премьера согласовывали между собой лидеры шиитских партий, а правительство формировалось пропорционально представительству политических сил в парламенте после консультаций между всеми партиями.

Муктада ас-Садр и его соратники решили изменить ситуацию. Для начала они выдвинули на пост президента представителя ДПК. Но три их попытки провести своего кандидата через парламент провалились. Помимо сопротивления ПСК в оппозиции к альянсу ас-Садра оказались все остальные шиитские партии, которые создали коалицию «Координационная структура» (КС), составившую блокирующую треть для всех начинаний имама ас-Садра и его сторонников. В нее в том числе вошли партии, возглавляемые бывшими премьер-министрами страны Нури аль-Малики и Хайдером аль-Абади, а также блок «Аль-Фатх», объединяющий различные группировки поддерживаемого Тегераном шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», роспуска которого неоднократно требовал имам ас-Садр. В итоге ни КС, ни коалиция ас-Садра так и не смогли получить необходимых для принятия решений двух третей в парламенте.

По итогам нескольких месяцев споров Муктада ас-Садр пригрозил вывести своих кандидатов из парламента, если компромисс не будет найден. Но это не помогло, и ему пришлось сдержать обещание. В середине июня депутаты «Ас-Сайирун» сложили свои полномочия. Большинство освободившихся мест заняли представители других политических сил. Однако проблемы выборов президента это не решило. Без компромисса между ДПК и ПСК это фактически невозможно.

Вслед за проблемой избрания президента встал вопрос о выборах премьера. «Координационная структура» решила выдвинуть своего кандидата на этот пост, не посоветовавшись с Муктадой ас-Садром, который хотя и остался без депутатов, но по-прежнему обладает серьезным влиянием, а главное, возможностью вывести на улицу тысячи людей.

Избранником КС стал Мухаммед Шиа ас-Судани (1970 года рождения). Он был министром труда и социальных дел, а также и. о. министра промышленности в правительстве аль-Абади, а также министром по правам человека в правительстве аль-Малики. До этого он занимал пост губернатора провинции Майсан на юге Ирака. У него хорошая репутация, в том числе он, в отличие от многих иракских политиков, не замешан в коррупционных делах. Однако для садристов господин ас-Судани выглядит прежде всего как ставленник Нури аль-Малики. Они опасаются, что бывший премьер прикрывается фигурой ас-Судани, чтобы вновь вернуться во власть.

Противостояние Нури аль-Малики и Муктады ас-Садра обострилось после утечки аудиозаписей, на которых человек с голосом, похожим на голос бывшего премьер-министра, угрожает имаму, а также курдским и суннитским политикам. Нури аль-Малики назвал запись фальшивкой, однако иракские СМИ утверждают, что эксперты подтвердили ее подлинность. Муктада ас-Садр потребовал ухода Нури аль-Малики из политики. Некоторые иракские СМИ отмечают, что запись, как нарочно, появилась в разгар кризиса вокруг кандидатуры премьера и многие заранее предрекали волну протестов в Ираке в июле.

Противостояние двух ведущих шиитских политических сил может обернуться гражданской войной. Представители КС уже призвали своих сторонников выйти на улицу, они также заявили, что не собираются отказываться от кандидатуры ас-Судани. Вместе с тем к национальному диалогу и поиску компромиссов призывают многие иракские политики, в том числе пока еще продолжающие исполнять свои обязанности президент и премьер-министр страны Бархам Салех и Мустафа Каземи. Все чаще звучит идея о проведении новых досрочных выборов. Однако это потребует как минимум года подготовки. Пока же заседания парламента приостановлены. Обеспокоенность ситуацией в Ираке высказали Лига арабских государств, а также ряд европейских столиц и посольство США в Багдаде.

Марианна Беленькая