Музыка их связала

В России запускается несколько сервисов для знакомств потенциальных посетителей музыкальных мероприятий на основании общности вкусов. Ticketscloud запустит такой сервис на базе приложения для покупки билетов и протестирует его на фестивале Signal в августе. «VK Знакомства» уже опробовали подобную механику на VK Fest в июле. Участники рынка считают, что интеграция приложений для знакомств и билетных сервисов может повысить вовлеченность аудитории тех и других, хотя технология вряд ли рассчитана на массового пользователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сервис по продаже билетов Ticketscloud запустит сервис для знакомств на мероприятиях на базе действующего приложения для покупки билетов Vibe, рассказали “Ъ” в компании. По данным Ticketscloud, 85% посетителей мероприятий покупают один билет, часть из них не имеют компании, и эти люди могут стать потенциальными пользователями сервиса. Функция будет бесплатной, ее тестирование пройдет не фестивале Signal 18–21 августа.

Предполагается, что раздел со знакомствами будет доступен обладателям билетов на конкретное мероприятие. Чтобы получить к нему доступ, пользователь должен будет заполнить анкету, указав свой возраст и Telegram-ID, а затем написать сообщение в общую ленту. После он сможет читать предложения от других и ставить лайки. Если интерес взаимный, пользователи могут переходить в мессенджер для общения. «Мы делаем ставку не на романтические отношения как основную цель знакомства, а на поиск людей, которые могут разделить увлечения и стать друзьями»,— пояснил гендиректор Ticketscloud Егор Егерев.

Похожий продукт появился у «VK Знакомств», он был опробован на VK Fest-2022: пользователи сервиса получили возможность добавить в анкету отметку «Иду на VK Fest» и привлечь внимание тех, кто ищет компанию. За несколько недель такие отметки поставили 62 тыс. человек, «мэтчей» — онлайн-совпадений — было почти 17 тыс., заявили во «ВКонтакте». «Технологическую платформу нововведения мы сделали под VK Fest — теперь ее легко можно реализовать с любым другим мероприятием. Интеграция сторонних мероприятий платная и зависит от сроков анонсирования и дополнительных функций»,— уточнили “Ъ” в пресс-службе соцсети.

Для билетных сервисов такие технологии «могут быть способом удержания и мотивации» аудитории, особенно молодежной, считает гендиректор Radario (входит в группу «Кассир.ру») Сергей Сучков: «Не уверен, что это повлияет напрямую на выручку, но косвенно, через таймспент (показатель времени использования сервиса.— “Ъ”) и вовлеченность,— вполне может». По его словам, такая идея обсуждалась в группе: «У "Кассир.ру" накопилось огромное количество данных об интересах пользователей». Подобные знакомства офлайн вряд ли будут мейнстримом, скептичен гендиректор сервиса знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий: «Это хороший вариант начать общение, но недостаточный для массового пользователя, средний пользователь ходит на крупные мероприятия не более двух-трех раз в год, и это скорее для мегаполисов».

Вариант, когда приложение само организовывает мероприятия и вводит в него элементы знакомств, выглядит перспективнее, чем когда билетный оператор внедряет эти функции в свои сервисы, считает сооснователь the Untitled Ventures Константин Синюшин. В первом случае, поясняет он, сервису не надо покупать трафик, а во втором у оператора возникает риск не окупить затрат на дополнительную рекламу знакомств. Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов же считает, что существенные риски есть и у той, и у другой модели: «Те, кто любит начинать общение онлайн, не готовы резко переходить на офлайн, кроме того, даже среди любителей одного и того же музыканта могут быть очень разные люди». Барьером для «скрещивания» сервисов знакомств и фестивалей, по мнению собеседника “Ъ” на рынке билетных сервисов, также будут перебои с интернетом, которые часто случаются на крупных мероприятиях.

Валерия Лебедева