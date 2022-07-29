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Коммерсантъ FM
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Неймар пройдет судебную подготовку к чемпионату мира

Бразильского форварда по-прежнему обвиняют в финансовых махинациях при переходе в «Барселону»

Самому дорогому футболисту мира — бразильцу Неймару — вновь угрожают серьезные неприятности, связанные с давним скандалом, возникшим после расследования обстоятельств его перехода в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. Испанская прокуратура требует для форварда, сейчас выступающего за ПСЖ, два года заключения за финансовые махинации при осуществлении трансфера, а процесс по делу игрока должен пройти прямо перед чемпионатом мира в Катаре.

Форвард сборной Бразилии Неймар (на первом плане)

Форвард сборной Бразилии Неймар (на первом плане)

Фото: Kim Kyung-Hoon , Reuters

Форвард сборной Бразилии Неймар (на первом плане)

Фото: Kim Kyung-Hoon , Reuters

В пятницу ведущие информагентства распространили содержание части документов, относящихся к судебному процессу, который пройдет в Испании в середине осени, то есть непосредственно перед открывающимся в ноябре в Катаре чемпионатом мира, центральной фигурой которого будет лидер сборной Бразилии Неймар. Форвард, чей трансфер из «Барселоны» в ПСЖ пять лет назад обошелся парижскому клубу в €222 млн, до сих пор остается самым дорогим футболистом мира. Но на процессе будет рассматриваться более давняя история. Она связана с предыдущим переходом Неймара — из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

Дело, которое долго расследовали испанские власти, было открыто по заявлению бразильского инвестфонда DIS. В 2009 году он приобрел 40% трансферных прав на Неймара, заплатив за них €5 млн. Когда футболист перебрался в «Барселону», фонд получил свою долю от его трансфера. Она составила €6,8 млн: «Сантос» указал, что общая сумма доставшихся ему выплат — €17,1 млн.

Впрочем, довольно скоро выяснилось, что сделка была оформлена по серым схемам.

По данным следствия, примерно €40 млн прошли мимо кассы «Сантоса» и перекочевали со счетов «Барселоны» в адрес группы компаний N&N, подконтрольной отцу Неймара, выполняющего также функции его агента.

Мать футболиста также числится владелицей одной из фирм, входящих в эту группу. Более того, в ходе следствия обнаружилось, что помимо этих €40 млн были и другие платежи от «Барселоны» семье футболиста. По версии испанских правоохранительных органов, реальные затраты каталонцев на покупку форварда были равны €84 млн.

Потерпевшим в сложившейся ситуации оказался не только DIS, но и испанский бюджет, недополучивший значительную сумму налоговых отчислений. Однако спор по неуплате налогов был урегулирован: «Барселона» перечислила в бюджет €5,8 млн в рамках, как было сказано в документах, «исправления ошибки».

С обвинениями в адрес конкретных участников сделки все оказалось сложнее. Испанская прокуратура, несмотря на то что дело в какой-то момент, казалось, окончательно заглохло, довела его до суда, так и не оставив попыток доказать вину подозреваемых в мошенничестве. Правда, сейчас она несколько понизила предполагаемый масштаб нарушений.

Из судебных документов следует, что, по мнению правоохранительных органов, реально «Барселона» перечислила «Сантосу» не гигантскую сумму в €80 млн с лишним, а гораздо меньше — €25,1 млн.

Разница же между этой цифрой и той, что была официально представлена в контролирующие органы, была «замаскирована» с помощью, например, договоренности о выплатах за игроков бразильского клуба в будущем или премий за проведение товарищеских матчей: формально именно к Неймару они не имели никакого отношения.

Наряду с самим форвардом, к которому также выдвинули требование уплаты штрафа в размере €10 млн, прокуратура хочет наказать его отца — тоже двухлетним сроком заключения, а еще бывшего президента «Барселоны» Сандро Росселя. Последнему вообще грозит пятилетний срок по коррупционной статье вкупе с таким же штрафом, как у Неймара, в своей карьере уже пережившего однажды серьезные неприятности, касающиеся финансовой дисциплины. В 2016 году бразильский суд признал его виновным в сокрытии доходов от налогообложения и предписал выплатить государству более €46 млн. Правда, даже если суд вынесет обвинительное заключение по делу Неймара, удовлетворив требование прокуратуры, действительно отбывать срок ему наверняка не придется. Согласно сложившейся в Испании практике, приговоры до двух лет включительно в случае, если лицо ранее не было судимо, заменяются условными.

Алексей Доспехов

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