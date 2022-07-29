«Краснодар» выехал на «Урале»

На старте третьего тура чемпионата России «Урал» дома проиграл «Краснодару» со счетом 1:3. Тем самым кубанцы одержали первую победу и с четырьмя очками подтянулись к группе лидеров, а екатеринбуржцы в дебютном отрезке сезона пока не набрали ни одного балла.
Защитники «Краснодара» не только справились с нападающими «Урала» у своих ворот, но и активно участвовали во взятии чужих
Фото: ФК «Урал»
В стартовом матче третьего тура встретились команды, неудачно начавшие чемпионат. «Урал» потерпел два поражения, а «Краснодар» разжился лишь одним очком. И если от екатеринбуржцев никто подвигов в этом сезоне и не ожидал, то кубанцев рассматривали как претендентов на медали. Причем в отличие от того же «Урала», выступавшего на выезде, «Краснодар» дважды оступился дома. «Спартаку» в предыдущем туре он вообще проиграл с крупным счетом 1:4. Да, «быков» тогда подкосило раннее удаление Александра Черникова, но ведь и в ничейном матче с дебютантом премьер-лиги «Факелом» все могло закончиться для них хуже.
Логично, что «Краснодар», который стал в какой-то степени открытием прошлого чемпионата, когда после отъезда всех легионеров молодежным составом финишировал четвертым с небольшим отставанием от призовой тройки, сейчас переживает непростой период.
В футболе это называется «синдромом второго сезона», когда неожиданно выстрелившей в данном случае команде бывает сложно удержаться на завоеванных позициях в силу ряда обстоятельств.
Тем более что конкретно кубанцам пока не удалось усилиться. Да, вернулись три легионера, но тот же Джон Кордоба явно не в лучшей форме, а Кайо и вовсе травмирован. Новички Ильзат Ахметов и Михайло Баньяц только встраиваются в коллектив, и даже некогда подававший надежды Магомед-Шапи Сулейманов после возвращения из аренды совсем не блещет.
В Екатеринбурге «Краснодару» надо было переламывать сложившуюся ситуацию. Между тем из его заявки исчез Кордоба. По официальной версии, у колумбийского форварда возникли проблемы со здоровьем, хотя поговаривают, что он может опять приостановить действие контракта и покинуть клуб. Отсутствовал у гостей и еще один важный игрок атаки — Олакунле Олусегун, а ведущий опорник Черников, соответственно, отбывал дисквалификацию.
Впрочем, главной фигурой у краснодарцев становится вратарь Матвей Сафонов. Вот и во встрече с «Уралом» он сделал все, чтобы хозяева не открыли счет, а Даниэль Мишкич имел три момента для этого. Зато гости отличились с первого же удара в створ. На 28-й минуте защитник Сергей Бородин пришел в чужую штрафную площадь на розыгрыш углового и головой замкнул навес Эдуарда Сперцяна. Затем «Урал» по-прежнему атаковал опаснее, но, опять же, Сафонов выручил «Краснодар». Эрик Бикфалви попытался дать сопернику симметричный ответ с углового и бил, что называется, на поражение, однако даже такой удар не поставил в тупик лучшего голкипера прошлого сезона.
С другой стороны, видимо, неслучайно только екатеринбуржцы в премьер-лиге ничего не забили за два тура. Лидер их нападения Бикфалви по традиции находится под наиболее плотной опекой, а помощников у него что-то не видно. При этом и пропускает команда Игоря Шалимова достаточно много — не меньше двух голов. И сейчас она умудрилась выполнить свою норму, несмотря на то что «Краснодар» почти не создавал реальных угроз. Вновь хозяевам прилетело с углового. Алексей Герасимов снова проиграл микродуэль Бородину и двинул ему по лицу рукой — незаметно для арбитра в поле, но очевидно для VAR. В итоге судья Владимир Москалев назначил пенальти, который искусно исполнил Сперцян.
А потом «Урал» получил и третий мяч, нарвавшись на второй 11-метровый. Вратарь Илья Помазун вступил в едва уловимый контакт с Алексеем Ионовым, и тот на опыте грамотно подставился. На реализацию у «Краснодара» вновь вышел Сперцян, который записал на себя уже четвертый гол в чемпионате и возглавил список лучших бомбардиров. Екатеринбуржцы стараниями Алексея Каштанова вскоре затолкали мяч в сетку, но с нарушением правил на Сафонове. На исходе матча неугомонный Каштанов со всей злости так врезал под перекладину, что и Сафонов оказался бессилен. Однако это был классический гол престижа, и гости выиграли 3:1, одержав свою первую победу.
Третий тур
«Урал»—«Краснодар» 1:3
Каштанов, 90 — Бородин, 27; Сперцян, 60 (пен.), 74 (пен.)
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. ЦСКА 2 2 0 0 5:0 6
2. «Динамо» 2 1 1 0 5:1 4
3. «Спартак» 2 1 1 0 5:2 4
4. «Зенит» 2 1 1 0 4:1 4
5. «Химки» 2 1 1 0 4:1 4
6. «Ахмат» 2 1 1 0 3:2 4
7. «Краснодар» 3 1 1 1 6:7 4
8. «Крылья Советов» 2 1 0 1 4:5 3
9. «Сочи» 2 1 0 1 3:4 3
10. «Оренбург» 2 1 0 1 5:4 3
11. «Локомотив» 2 0 2 0 3:3 2
12. «Ростов» 2 0 2 0 3:3 2
13. «Факел» 2 0 1 1 3:4 1
14. «Нижний Новгород» 2 0 1 1 1:4 1
15. «Торпедо» 2 0 0 2 1:7 0
16. «Урал» 3 0 0 3 1:8 0