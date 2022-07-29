«Краснодар» выехал на «Урале»

На старте третьего тура чемпионата России «Урал» дома проиграл «Краснодару» со счетом 1:3. Тем самым кубанцы одержали первую победу и с четырьмя очками подтянулись к группе лидеров, а екатеринбуржцы в дебютном отрезке сезона пока не набрали ни одного балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитники «Краснодара» не только справились с нападающими «Урала» у своих ворот, но и активно участвовали во взятии чужих

Фото: ФК «Урал» Защитники «Краснодара» не только справились с нападающими «Урала» у своих ворот, но и активно участвовали во взятии чужих

Фото: ФК «Урал»

В стартовом матче третьего тура встретились команды, неудачно начавшие чемпионат. «Урал» потерпел два поражения, а «Краснодар» разжился лишь одним очком. И если от екатеринбуржцев никто подвигов в этом сезоне и не ожидал, то кубанцев рассматривали как претендентов на медали. Причем в отличие от того же «Урала», выступавшего на выезде, «Краснодар» дважды оступился дома. «Спартаку» в предыдущем туре он вообще проиграл с крупным счетом 1:4. Да, «быков» тогда подкосило раннее удаление Александра Черникова, но ведь и в ничейном матче с дебютантом премьер-лиги «Факелом» все могло закончиться для них хуже.

Логично, что «Краснодар», который стал в какой-то степени открытием прошлого чемпионата, когда после отъезда всех легионеров молодежным составом финишировал четвертым с небольшим отставанием от призовой тройки, сейчас переживает непростой период.

В футболе это называется «синдромом второго сезона», когда неожиданно выстрелившей в данном случае команде бывает сложно удержаться на завоеванных позициях в силу ряда обстоятельств.

Тем более что конкретно кубанцам пока не удалось усилиться. Да, вернулись три легионера, но тот же Джон Кордоба явно не в лучшей форме, а Кайо и вовсе травмирован. Новички Ильзат Ахметов и Михайло Баньяц только встраиваются в коллектив, и даже некогда подававший надежды Магомед-Шапи Сулейманов после возвращения из аренды совсем не блещет.

В Екатеринбурге «Краснодару» надо было переламывать сложившуюся ситуацию. Между тем из его заявки исчез Кордоба. По официальной версии, у колумбийского форварда возникли проблемы со здоровьем, хотя поговаривают, что он может опять приостановить действие контракта и покинуть клуб. Отсутствовал у гостей и еще один важный игрок атаки — Олакунле Олусегун, а ведущий опорник Черников, соответственно, отбывал дисквалификацию.

Впрочем, главной фигурой у краснодарцев становится вратарь Матвей Сафонов. Вот и во встрече с «Уралом» он сделал все, чтобы хозяева не открыли счет, а Даниэль Мишкич имел три момента для этого. Зато гости отличились с первого же удара в створ. На 28-й минуте защитник Сергей Бородин пришел в чужую штрафную площадь на розыгрыш углового и головой замкнул навес Эдуарда Сперцяна. Затем «Урал» по-прежнему атаковал опаснее, но, опять же, Сафонов выручил «Краснодар». Эрик Бикфалви попытался дать сопернику симметричный ответ с углового и бил, что называется, на поражение, однако даже такой удар не поставил в тупик лучшего голкипера прошлого сезона.

С другой стороны, видимо, неслучайно только екатеринбуржцы в премьер-лиге ничего не забили за два тура. Лидер их нападения Бикфалви по традиции находится под наиболее плотной опекой, а помощников у него что-то не видно. При этом и пропускает команда Игоря Шалимова достаточно много — не меньше двух голов. И сейчас она умудрилась выполнить свою норму, несмотря на то что «Краснодар» почти не создавал реальных угроз. Вновь хозяевам прилетело с углового. Алексей Герасимов снова проиграл микродуэль Бородину и двинул ему по лицу рукой — незаметно для арбитра в поле, но очевидно для VAR. В итоге судья Владимир Москалев назначил пенальти, который искусно исполнил Сперцян.

А потом «Урал» получил и третий мяч, нарвавшись на второй 11-метровый. Вратарь Илья Помазун вступил в едва уловимый контакт с Алексеем Ионовым, и тот на опыте грамотно подставился. На реализацию у «Краснодара» вновь вышел Сперцян, который записал на себя уже четвертый гол в чемпионате и возглавил список лучших бомбардиров. Екатеринбуржцы стараниями Алексея Каштанова вскоре затолкали мяч в сетку, но с нарушением правил на Сафонове. На исходе матча неугомонный Каштанов со всей злости так врезал под перекладину, что и Сафонов оказался бессилен. Однако это был классический гол престижа, и гости выиграли 3:1, одержав свою первую победу.

Александр Ильин