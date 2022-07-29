Из свежей почты

Маша Стребкова, 10 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 201 070 руб.

У дочки при рождении сильно пострадал головной мозг. Домой ее выписали лишь через два месяца. А в полгода начались сильные приступы эпилепсии и произошел откат в развитии. Приступы случались каждый день, становились все сильнее. Когда их купировали, дочке начали проводить реабилитацию. Но она до сих пор ни стоять, ни сидеть не умеет и не говорит. Помогите, пожалуйста, пройти лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). У нас трое детей, средств на оплату не хватает. Екатерина Стребкова, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочку необходимо госпитализировать, нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, восполнить отсутствующие навыки, развить речь».

Денис Верхов, 3 года, деформация черепа, спасет операция, требуются титановые пластины. 225 425 руб.

Внимание! Цена пластин 546 425 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 21 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, с искривленными ручками и ножками, деформацией грудной клетки и стоп. И голова была странной формы: лоб клином выступал вперед, виски вдавлены. Нейрохирург сказал, что это опасная патология, но с операцией надо подождать, пока сын не наберет достаточный вес. Сейчас наконец врачи решили, что Денис окреп для операции и ее нужно провести как можно скорее. Это реконструкция черепа с помощью титановых пластин. Саму операцию проведут за счет ОМС, а пластины надо оплатить. Но у меня таких денег нет, помогите! Екатерина Верхова, Саратовская область

Челюстно-лицевой хирург Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Глязер (Москва): «Ребенку требуется срочная реконструктивная краниопластика с использованием титановых пластин. Операция позволит выровнять форму головы и предупредить осложнения».

Маша Васильева, 4 года, врожденная левосторонняя косолапость, рецидив, требуется хирургическое лечение. 131 640 руб.

Внимание! Цена лечения 157 640 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 26 тыс. руб.

У дочки сразу после рождения выявили деформацию левой стопы. Нас направили к ортопеду, провели лечение. Ножка выпрямилась. Раз в год мы приезжали на осмотр. Сначала все было хорошо, Маша нормально развивалась. Но недавно левая стопа опять стала подворачиваться, дочка при ходьбе наступает на ребро стопы, часто падает. Врач сказал, что это рецидив косолапости, посоветовал обратиться в ярославскую клинику. Здесь доктор подтвердил рецидив и необходимость операции. Но ее оплату нам не осилить. Помогите! Марина Васильева, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Маши произошел рецидив деформации. Планируется проведение курса этапных гипсований по методу Понсети и операция. Мы выведем левую стопу в правильное положение, и девочка сможет нормально ходить».

Роман Ахметчин, 1 год, врожденный порок развития спинного мозга — Spina bifida, требуется комплексное обследование и план лечения. 191 600 руб.

Внимание! Цена обследования 675 600 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 34 тыс. руб.

Рома родился с патологией развития позвоночника и спинного мозга — Spina bifida. В десять дней от роду перенес первую операцию по удалению грыжи и пластике спинномозгового канала. Кроме того, у сына недержание мочи и ослаблены мышцы ног. Но опора в ногах есть, значит, есть шанс, что он сможет ходить. Мы узнали, что в московской клинике Глобал Медикал Систем разработана специальная программа для детей со Spina bifida, Рому готовы взять в эту программу, обследовать и лечить. Но у нас нет возможности ее оплатить. Анна Ахметчина, Красноярский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Эмилия Гаврилова (Москва): «У Ромы нарушены функции органов малого таза и снижена моторика, отмечен вялый нижний парапарез, на спине образовалась липома. Ребенку необходимо пройти обследование по урологии, ортопедии и нейрохирургии для уточнения характера нарушений и подбора оптимальной тактики лечения».

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