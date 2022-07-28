Борьбе противоположностей не хватает единства

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг назвал главное условие объединения со «Справедливой Россией — За правду» (СРЗП). Для начала, по его мнению, справороссы должны публично поддержать программу коммунистов. Тему слияния двух партий накануне поднял председатель СРЗП Сергей Миронов, назвав его неизбежным «в исторической перспективе». Как разъяснил “Ъ”, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, ничего нового в последних заявлениях обеих сторон нет: коммунисты не меняют своих требований к желающим объединиться, а эсеры не только не идут на выполнение этих условий, но и продолжают вредить КПРФ на выборах. Эксперты считают, что слияние двух партий привело бы к ослаблению КПРФ и усилению кризиса партийной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В вопросе объединения партий Геннадий Зюганов (КПРФ) смотрит на Сергея Миронова (СРЗП) сверху вниз

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В вопросе объединения партий Геннадий Зюганов (КПРФ) смотрит на Сергея Миронова (СРЗП) сверху вниз

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Объединение КПРФ с СРЗП возможно только в случае, если Сергей Миронов и его партия публично заявят о поддержке программы коммунистов, заявил Геннадий Зюганов 28 июля. «Мы нашу программу подготовили, под нее подготовлен бюджет развития, подготовили 12 первоочередных законов, 15 поправок к Конституции, 20 неотложных мер. Если Миронов и его команда созрели для реализации этой программы — пусть официально об этом заявят и скажут: "Мы будем выполнять, мы готовы, нам это нравится, мы будем за это голосовать". Я пока от них этого не слышу»,— сказал господин Зюганов в разговоре с ТАСС. Он также напомнил, что КПРФ уже создала Союз народно-патриотических сил, в который вошли 56 левых организаций.

Эти слова стали ответом на выступление председателя СРЗП, который днем ранее заявил о необходимости объединения левопатриотических сил и слияния «в исторической перспективе» КПРФ со «Справедливой Россией». «Что касается предложения об объединении, то оно уже давно было сделано»,— подчеркнул Сергей Миронов. По его словам, только левопатриотическая коалиция могла бы преодолеть «политический монополизм в нашей стране»: «С этой точки зрения на нас лежит особая ответственность за то, чтобы этот процесс, начатый нашей партией, продолжился как можно скорее».

На это заявление в тот же день отреагировал пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко, оценивший идею объединения с эсерами крайне скептически: «Это обсуждают уже давно политтехнологи из разных лавок и кабинетов, мы к ним не имеем отношения. Такие заявления на выборных кампаниях — не более чем фарс».

«Позиция лидера нашей партии не изменилась: принимаете программу КПРФ — милости просим. Пока что мы этого не видим»,— разъяснил “Ъ” в четверг комментарий Геннадия Зюганова секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Он подчеркнул, что идеологически КПРФ и СРЗП довольно далеки друг от друга: «Эсеры плетутся в обозе глобалистского Социнтерна и его повестки "нового дивного мира" а-ля Клаус Шваб (директор Всемирного экономического форума, предложивший концепцию "Великой перезагрузки".— “Ъ”). У КПРФ принципиально иной взгляд и на страну, и на мир». Господин Обухов также считает, что эсеры — это не цельная политическая сила, а «причудливый конгломерат, в который разные партийные образования то сливаются, то опять разбегаются по отдельным партквартирам»: «То они вторая партия власти, подписывающая с "Единой Россией" договор о сотрудничестве, то вроде как оппозиция». По словам коммуниста, в СРЗП постоянно говорят об объединении, но оно будет возможно, только когда они сами будут идеологически и организационно готовы к координации электоральных усилий. А пока на тех же муниципальных выборах в Москве СРЗП выдвигает против КПРФ кандидатов-«спойлеров», добавил Сергей Обухов: «Кто, по сути, "слямзил" у нас ряд московских округов (на выборах в Госдуму.— “Ъ”) в 2021 году — опять же СРЗП».

Отметим, что справороссы не только регулярно предлагают объединение коммунистам, но и сами являются продуктом слияния других партий.

«Справедливая Россия» образовалась в конце 2006 года путем переименования «Родины» и вхождения в нее Российской партии пенсионеров и Российской партии жизни. Уже в 2007 году лидер новой партии Сергей Миронов заявил о готовности к объединению и с коммунистами. В ответ первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников сообщил, что его партия не признает «проект Миронова» «искренней и левой политической силой». 22 февраля 2021 года, накануне думских выборов, эсеры объединились с партиями «Патриоты России» и «За правду» и переименовались в «Справедливую Россию — За правду». По сведениям “Ъ”, объединение проходило по инициативе и под контролем администрации президента. Через несколько месяцев сопредседатель СРЗП Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ с намерением предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, но не был допущен на мероприятие.

При этом объединительные процессы эсеров не помогли им приблизиться к КПРФ по электоральным показателям.

Свой лучший результат на выборах в Госдуму партия получила в 2011 году — 13,25% голосов. На думских выборах прошлого года за нее по партспискам проголосовали только 7,46% избирателей, тогда как за КПРФ — 18,93%.

Напомним также, что в 2018 году эсеры не выставили своего кандидата в президенты, публично поддержав Владимира Путина. А накануне думских выборов-2021 источник “Ъ”, близкий к администрации президента, пояснял, что СРЗП является «партией второго выбора» для сторонников власти: «За них голосуют те, кто за власть, но по той или иной причине не готовы поддержать "Единую Россию"».

Политолог Борис Макаренко отмечает, что объединение СРЗП и КПРФ фактически ослабило бы Компартию и было бы выгодно властям. При этом эксперт убежден, что подобное слияние «в принципе невозможно»: «У них принципиально разный избиратель, они конкуренты на соседних полях. Это известный прием под названием "удушить в объятиях", неслучайно это исходит от более слабой партии».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что если бы объединение КПРФ и СРЗП состоялось, то оно говорило бы об углублении кризиса партийной системы и поставило бы вопрос о том, зачем вообще нужны партии в упрощенной политической системе. «То есть на повестке дня будет вопрос о том, как дополнительно ухудшить существующие партии, роль которых в политической системе и без того невысока»,— заключает политолог.

Ксения Веретенникова