14,59 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) в январе—мае 2022 года, сообщил вчера Росстат. Это на 51% больше, чем было по итогам пяти месяцев 2021 года (9,67 трлн руб.). Сальдированный результат сложился из того, что 39,4 тыс. организаций получили прибыль в размере 17,948 трлн руб., а 16,8 тыс.— убыток на общую сумму 3,358 трлн руб. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в обработке — 4,634 трлн руб. (на 52% больше, чем годом ранее), в торговле — 3,808 трлн руб. (плюс 82%) и в сфере добычи полезных ископаемых — 3,135 трлн руб. (плюс 44%).