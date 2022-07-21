Цифровой прогресс остановила статистика

Число технологически передовых компаний в РФ за три года (с 2018-го по 2021-й) сократилось на 22%, до 14,6 тыс., фиксируют эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики, изучившие данные о применении бизнесом передовых производственных технологий (ППТ). Эксперты увязывают снижение как с влиянием пандемии, так и с изменением методик Росстата, который в 2020 году стал иначе учитывать ППТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уровень технологической оснащенности российской экономики постепенно снижается: если в 2018 году ППТ использовали 18,8 тыс. организаций, то в 2021-м на 22% меньше — 14,6 тыс. При этом те, кто пользуются новыми технологиями, с накоплением опыта делают это все увереннее: в 2018 году на одну организацию в среднем приходилось 14 ППТ, в 2021-м — 18, подсчитали в ИСИЭЗ. Поясним, к передовым производственным технологиям относят процессы (включая необходимое оборудование и софт), управляемые с помощью компьютера, основанные на микроэлектронике или применении цифровых технологий.

Одновременно с сокращением числа технологически передовых компаний растет число организаций-разработчиков: в 2021 году их насчитывалось 835, и это почти на треть больше, чем было в 2018 году (630). Однако увеличение их количества не привело к росту эффективности работы — в среднем на одну организацию-разработчика в 2021 году приходилось 2,6 созданных ППТ (в 2018 году — 2,5, в 2019 году — 2,3, в 2020 году — 2,7). Эксперты ИСИЭЗ отмечают, что, как правило, разработчики технологий сами применяют их в своей деятельности — из 835 таких организаций только 83 не использовали ППТ.

Сокращение числа организаций, использующих ППТ, эксперты объясняют как пандемией, так и изменением формы федерального статистического наблюдения в 2020 году. Росстат существенно пересмотрел перечень таких технологий, некоторые популярные их виды перестали учитываться, например проводная связь, пояснили “Ъ” в ИСИЭЗ. Эксперты института отметили, что снижение в 2021 году не было столь существенным, как в 2020-м, и вполне может быть обусловлено нормальной практикой внедрения и использования технологий: компании перестали применять часть ППТ, а каждый год внедрять новые не требуется. Среди причин «застывшей» результативности разработчиков они называют недостаточное распространение практик системного управления знаниями и опытом, а также крайнюю ограниченность организованного информационного поиска (конкурентная разведка, бенчмаркинг, анализ трендов применяются весьма редко).

Советник президента Центра стратегических разработок Евгений Тоневицкий отмечает, что не следует «измерять среднюю температуру по больнице» при анализе исследования ИСИЭЗ. Организации можно поделить на лидеров, активно внедряющих ППТ, и отстающих, говорит он. «И хотя отстающих может быть больше количественно, за счет более высокой эффективности лидеры захватывают новые для себя сегменты, получают дополнительные финансовые средства, которые направляют на дальнейшее внедрение ППТ, запуская таким образом спираль с положительной обратной связью»,— отмечает эксперт. Итогом внедрения ППТ при прочих равных должно стать повышение производительности труда в организации. Описанные в исследовании тренды показывают результаты «перестройки» компаний под влиянием цифровизации своих бизнес-процессов, отмечает Евгений Тоневицкий.

Венера Петрова