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Коммерсантъ FM
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«Шараповским» не пожалели пожизненного

Вынесен приговор по делу об убийствах

Московский городской суд на основании вердикта присяжных вынес приговор четырем уроженцам Дагестана, входившим в группировку «Шараповские». Они признаны виновными в убийствах в столице двух человек и покушении на жизнь еще одного. Все эти преступления, установил суд, совершались по распоряжению руководителя компании «Союз-мрамор» Рабадана Магомедвалиева. Он получил 24 года колонии. Организатор нападений Шамсутдин Джамалутдинов приговорен к 22 годам, киллеры группировки Юсуп Ахмедутдинов и Шамсутдин Мухтаров осуждены на пожизненные сроки.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Основателем ОПГ «Шараповские» в 90-х годах был ныне покойный авторитетный бизнесмен Шарапутдин Мусаев. По данным правоохранителей, в разные годы в его банду в общей сложности входило несколько сотен человек. Причем из приговора Мосгорсуда следовало, что, хотя в последние годы банда сильно поредела (некоторые из ее участников и руководителей осуждены), она до сих пор действует в Дагестане.

Подсудимые, по материалам правоохранителей, входили в ОПГ, но занимались тем, что выполняли заказные убийства на территории столичного региона. Так, из приговора суда следовало, что обвиняемые, помогая в бизнесе главе «Союз-мрамора» Рабадану Магомедвалиеву, периодически отстреливали неугодных патрону конкурентов и лиц, попавших к нему в немилость. В ОПГ сложилась строгая иерархия и соблюдалась жесткая конспирация. Злоумышленники применяли кодовые слова, а все переговоры о готовящихся преступлениях вели по незарегистрированным телефонам, номера которых часто меняли. Тем не менее весной 2019 года сотрудники ФСБ задержали всех четверых. Фигурантам инкриминировали участие в банде (ст. 209), а также совершенные организованной группой убийства по найму (ст. 105), покушение на убийство (ст. 30 и 105), незаконный оборот оружия и взрывных устройств (ст. 222 и 223) УК РФ. В ходе обысков были изъяты четыре пистолета и два автомата Калашникова. В схронах бандитов также нашли восемь пулеметов, в том числе пулемет Дегтярева 1946 года выпуска, большое количество гранат, патронов, запалов и детали к огнестрельному оружию, даже к немецкому вальтеру.

Как установил суд, на счету «шараповских» два убийства и покушение, совершенные в 2007–2013 годах. Первой жертвой бандитов стал некий Курбанов, отказавшийся увеличивать Магомедвалиеву выплаты от сдачи в аренду помещений. В ответ последний предложил Шамсутдину Джамалутдинову за плату расправиться с арендодателем. Тот, получив деньги, привлек к делу Юсупа Ахмедутдинова и Шамсутдина Мухтарова. На протяжении марта—апреля 2007 года киллеры с помощью неустановленного сообщника отслеживали пути передвижения жертвы. 15 апреля примерно в час ночи троица подъехала к дому господина Курбанова на улице Пырьева и устроила засаду. Мухтаров следил за дорогой, по которой должен был идти предприниматель, а Ахмедутдинов караулил у подъезда. Когда бизнесмен подошел к дому, последний расстрелял его из пистолета. Последний выстрел, в голову, оказался смертельным.

Следующей жертвой бандитов стал некий юрист Исмаилов, мешавший Магомедвалиеву завладеть имуществом компании «Глобалдаринвест». Джамалутдинов вновь получил аванс и опять поручил исполнение заказа Мухтарову и Ахмедутдинову. Вместе с неустановленным сообщником они организовали нападение по той же схеме. 9 ноября 2007 года Ахмедутдинов подстерег юриста в подъезде и смертельно ранил его выстрелом в голову.

Покушение на предпринимателя Ирбагиева злоумышленники совершили в мае 2013 года. Как следовало из приговора, бизнесмен также конфликтовал с Рабаданом Магомедвалиевым. Однако на этот раз жертва оказала киллеру Ахмедутдинову активное сопротивление. В стычке убийца трижды выстрелил жертве в голову, и, когда Ирбагиев упал на асфальт, нападавший скрылся вместе с сообщниками на машине. Однако предпринимателя удалось спасти врачам.

Отметим, что присяжные по статьям о хранении оружия и взрывчатых веществ оправдали Рабадана Магомедвалиева. По этому пункту обвинения он получил право на реабилитацию. Ранее прокурор просил приговорить Джамалутдинова к 23 годам колонии особого режима, а остальных — к пожизненному лишению свободы. Также прокурор просил оштрафовать обвиняемых на сумму от 1 млн до 1,5 млн руб. В итоге Рабадан Магомедвалиев и Шамсутдин Джамалутдинов получили 24 и 22 года колонии строгого режима соответственно, при этом первый из своего срока 10 лет проведет в тюрьме, а второй — 5 лет. Непосредственные участники убийств Юсуп Ахмедутдинов и Шамсутдин Мухтаров были приговорены к пожизненному заключению. Осужденным были назначены штрафы от 500 тыс. до 900 тыс. руб. Также суд обязал их выплатить родственникам погибшего Курбанова по 2 млн руб.

Осужденные молча выслушали приговор, их родственники, пришедшие в суд, также не проронили ни слова. Адвокаты осужденных заявили, что будут обжаловать сроки, назначенные подзащитным.

Алексей Соковнин

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