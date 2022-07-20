Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семья Арсамаковых ушла из банка в розыск

Вслед за сыном за растрату 200 миллиардов арестовали его мать

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд санкционировал заочный арест Майдат Арсамаковой, вдовы экс-руководителя некогда одного из старейших и крупнейших российских кредитных учреждений — Московского индустриального банка (Минбанк). Ее супруг, Абубакар Арсамаков, руководил банком более 20 лет и едва не привел его к краху, от которого Минбанк спасла только санация ЦБ с увольнением всех прежних топ-менеджеров. Спустя год после отставки банкир скончался от последствий COVID-19, а его жена и сын, также входившие в число совладельцев и руководителей банка, были объявлены в международный розыск по обвинению в хищении астрономической суммы — почти 200 млрд руб.— вверенных им средств. Арсамаков-младший с рядом родственников и группой бывших менеджеров также сейчас пытается обжаловать решение арбитража, постановившего взыскать с них субсидиарно такую же сумму.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

С ходатайством о заочном аресте Майдат Арсамаковой в суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2019 года ведут расследование вывода средств Минбанка сразу по нескольким направлениям. Как рассказывал “Ъ”, сначала речь шла о довольно банальном назначении огромных зарплат и премий многочисленным родственникам Абубакара Арсамакова, который был бессменным руководителем и совладельцем входившего в топ-50 российских банков Минбанка еще с 1998 года. Однако потом обнаружились признаки вывода средств банка на астрономические суммы. По некоторым данным, сначала говорилось более чем о 100 млрд руб., которые уходили под видом кредитов на счета компаний, якобы аффилированных с семьей Арсамаковых. Сейчас, по неподтвержденной информации, следствие уже подозревает бывший топ-менеджмент в причастности к пропаже 189 млрд руб. средств кредитного учреждения. При этом расследование еще продолжается, и недавно его срок продлен до 27 месяцев распоряжением первого заместителя председателя СКР генерал-полковника юстиции Эдуарда Кабурнеева. В его рамках госпоже Арсамаковой, которая была акционером банка, предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). В судебном заседании следователь заявил, что местонахождение 56-летней женщины не установлено, в связи с чем она была объявлена в федеральный, а затем и международный розыск. Собственно, сам заочный арест нужен для того, чтобы подтвердить розыск по линии Интерпола, так как без соответствующей санкции он немедленно прекращается. Как отметил представитель ГСУ СКР в обоснование необходимости помещения под стражу госпожи Арсамаковой с момента задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа, «она может уничтожить доказательства по уголовному делу, исказить их содержание, скрыть полученные преступным путем денежные средства и иные ценности, оказать давление на свидетелей, будет иметь возможность вступить в предварительный сговор с соучастниками преступления, договориться о даче ими ложных показаний либо иным путем воспрепятствовать производству предварительного следствия».

Адвокат вдовы банкира заявил, в свою очередь, что ходатайство следователя «является незаконным и необоснованным», а доводы следователя «документально не подтверждены». Впрочем, судья Наталья Дударь без колебаний встала на сторону следователей и поддержавших их позицию представителей Генпрокуратуры.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, вопросы к Абубакару Арсамакову у СКР появились после того, как в 2019 году Минбанк едва не рухнул. Спасла кредитное учреждение санация ЦБ. После прихода временной администрации и увольнения всего прежнего топ-менеджмента, действия которого были признаны неэффективными, началось изучение схем вывода огромных сумм. Однако до предъявления официальных обвинений экс-президент банка Абубакар Арсамаков не дожил, скончавшись в ноябре 2020 года от последствий коронавируса. Между тем Минбанк инициировал подачу иска в арбитражный суд о возмещении экс-топ-менеджерами и владельцами причиненного учреждению ущерба на 198 млрд руб., почти сопоставимого с суммой похищенных, по мнению следствия, средств банка. Иск был удовлетворен, а одновременно суд наложил арест на счета и недвижимость ответчиков. Последними субсидиарно выступили сам Абубакар Арсамаков, его сын Адам, занимавший пост вице-президента банка, а также еще 16 руководителей и лиц, «контролировавших» финансовую структуру. Сейчас это решение обжалуется.

При этом Адам Арсамаков был заочно арестован в феврале в рамках того же уголовного дела о хищениях из Минбанка. Не исключено, что вскоре компанию им могут составить и другие бывшие топ-менеджеры банка.

Адвокаты госпожи Арсамаковой были недоступны для комментариев. В Минбанке оперативно отметить на вопросы “Ъ” не смогли.

Сергей Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...