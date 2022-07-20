Семья Арсамаковых ушла из банка в розыск

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд санкционировал заочный арест Майдат Арсамаковой, вдовы экс-руководителя некогда одного из старейших и крупнейших российских кредитных учреждений — Московского индустриального банка (Минбанк). Ее супруг, Абубакар Арсамаков, руководил банком более 20 лет и едва не привел его к краху, от которого Минбанк спасла только санация ЦБ с увольнением всех прежних топ-менеджеров. Спустя год после отставки банкир скончался от последствий COVID-19, а его жена и сын, также входившие в число совладельцев и руководителей банка, были объявлены в международный розыск по обвинению в хищении астрономической суммы — почти 200 млрд руб.— вверенных им средств. Арсамаков-младший с рядом родственников и группой бывших менеджеров также сейчас пытается обжаловать решение арбитража, постановившего взыскать с них субсидиарно такую же сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

С ходатайством о заочном аресте Майдат Арсамаковой в суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2019 года ведут расследование вывода средств Минбанка сразу по нескольким направлениям. Как рассказывал “Ъ”, сначала речь шла о довольно банальном назначении огромных зарплат и премий многочисленным родственникам Абубакара Арсамакова, который был бессменным руководителем и совладельцем входившего в топ-50 российских банков Минбанка еще с 1998 года. Однако потом обнаружились признаки вывода средств банка на астрономические суммы. По некоторым данным, сначала говорилось более чем о 100 млрд руб., которые уходили под видом кредитов на счета компаний, якобы аффилированных с семьей Арсамаковых. Сейчас, по неподтвержденной информации, следствие уже подозревает бывший топ-менеджмент в причастности к пропаже 189 млрд руб. средств кредитного учреждения. При этом расследование еще продолжается, и недавно его срок продлен до 27 месяцев распоряжением первого заместителя председателя СКР генерал-полковника юстиции Эдуарда Кабурнеева. В его рамках госпоже Арсамаковой, которая была акционером банка, предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). В судебном заседании следователь заявил, что местонахождение 56-летней женщины не установлено, в связи с чем она была объявлена в федеральный, а затем и международный розыск. Собственно, сам заочный арест нужен для того, чтобы подтвердить розыск по линии Интерпола, так как без соответствующей санкции он немедленно прекращается. Как отметил представитель ГСУ СКР в обоснование необходимости помещения под стражу госпожи Арсамаковой с момента задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа, «она может уничтожить доказательства по уголовному делу, исказить их содержание, скрыть полученные преступным путем денежные средства и иные ценности, оказать давление на свидетелей, будет иметь возможность вступить в предварительный сговор с соучастниками преступления, договориться о даче ими ложных показаний либо иным путем воспрепятствовать производству предварительного следствия».

Адвокат вдовы банкира заявил, в свою очередь, что ходатайство следователя «является незаконным и необоснованным», а доводы следователя «документально не подтверждены». Впрочем, судья Наталья Дударь без колебаний встала на сторону следователей и поддержавших их позицию представителей Генпрокуратуры.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, вопросы к Абубакару Арсамакову у СКР появились после того, как в 2019 году Минбанк едва не рухнул. Спасла кредитное учреждение санация ЦБ. После прихода временной администрации и увольнения всего прежнего топ-менеджмента, действия которого были признаны неэффективными, началось изучение схем вывода огромных сумм. Однако до предъявления официальных обвинений экс-президент банка Абубакар Арсамаков не дожил, скончавшись в ноябре 2020 года от последствий коронавируса. Между тем Минбанк инициировал подачу иска в арбитражный суд о возмещении экс-топ-менеджерами и владельцами причиненного учреждению ущерба на 198 млрд руб., почти сопоставимого с суммой похищенных, по мнению следствия, средств банка. Иск был удовлетворен, а одновременно суд наложил арест на счета и недвижимость ответчиков. Последними субсидиарно выступили сам Абубакар Арсамаков, его сын Адам, занимавший пост вице-президента банка, а также еще 16 руководителей и лиц, «контролировавших» финансовую структуру. Сейчас это решение обжалуется.

При этом Адам Арсамаков был заочно арестован в феврале в рамках того же уголовного дела о хищениях из Минбанка. Не исключено, что вскоре компанию им могут составить и другие бывшие топ-менеджеры банка.

Адвокаты госпожи Арсамаковой были недоступны для комментариев. В Минбанке оперативно отметить на вопросы “Ъ” не смогли.

Сергей Сергеев