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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 56 лет зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Госдумы Владимир Ресин:

— Уважаемый Марат Шакирзянович, поздравляю с днем рождения! Ускоряется строительство жилья и крупных инфраструктурных объектов. Вплотную приступаем к восстановлению Херсонской области, Запорожья и Донбасса. Рад, что именно вы курируете эти работы. Уверен, что сможете закончить эту нужную и масштабную стройку как можно скорее. Все мы хотим видеть нашу Россию мощной, единой и развивающейся. Спасибо, что делаете все возможное для развития нашей строительной отрасли, которая эту мощь строит, приумножает и укрепляет. Сегодня на ваши плечи легло много забот. Желаю сил душевных и физических, а также здоровья и благополучия всем родным и близким.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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