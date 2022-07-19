Мал мала больше

Предложенная Банком России реформа подхода к определению компаний в разряд малого и среднего предпринимательства (МСП) предполагает резкое сокращение реестра. Регулятор считает неоправданным предоставление льготного кредитования широкому кругу компаний. Однако эксперты отмечают, что от предложенных изменений пострадают в первую очередь системно значимые банки, финансирующие большую часть таких заемщиков, и микрофинансовые организации, специализирующиеся на выдаче займов в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Банк России подготовил достаточно радикальные предложения по реформе подхода отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. «Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга»,— говорится в презентации ЦБ (с ней ознакомился “Ъ”), которую директор департамента банковского регулирования Александр Данилов представил на рабочей группе по финансированию малого и среднего предпринимательства в конце прошлой недели. По оценке ЦБ, лишь 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности (1,6 трлн руб.) у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту» (они аффилированы с крупными банками или крупными компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд руб., являются крупными застройщиками).

Регулятор хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд руб. Ограничения предлагается ввести и на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 млрд руб. Также речь идет о том, чтобы исключить МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%, в том числе через ЗПИФы и управляющие компании. Кроме того, из реестра, по мнению авторов документа, нужно убрать финансовых посредников и отказать в господдержке МФО. В ЦБ и Минэкономики на запросы “Ъ” не ответили.

«Сегодня компании, которые по формальным признакам относятся к сегменту МСП, могут получать многомиллиардные кредиты. Такое положение противоречит самой идее малого бизнеса, поэтому критерии необходимо менять, чтобы льготами, положенными небольшим предприятиям, не пользовались крупные компании»,— уверен управляющий партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Но финансисты опасаются за свой бизнес. По словам вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова, на обозначенные тысячу с небольшим заемщиков МСП, которых ЦБ предлагает исключить из реестра, приходится почти 2 трлн руб. кредитов, «исходя из размера последних это в подавляющем большинстве заемщики системно значимых кредитных организаций (СЗКО)». По его словам, для тех, кто находится в реестре МСП, можно использовать пониженные риск-веса, и исключение заемщиков в первую очередь ударит по старым кредитам.

Нововведения, предложенные ЦБ, могут серьезно отразиться и на деятельности небольших банков, МФО, других финансовых посредников. «В связи с исключением из реестра они лишатся льготы по уменьшенным размерам страховых взносов, и это увеличит административную нагрузку до неподъемной»,— полагает Алексей Войлуков. Кроме того, по мнению главы Реалист-банка Владимира Эльманина, на банки, относящиеся к МСП, нелогично распространять требование по активам и кредитной нагрузке: «По экономической сути они действительно относятся к малому и среднему бизнесу, поэтому их стоит оставить в реестре МСП, даже если их активы превышают 8 млрд руб.».

В МФО также не ожидают от предлагаемой реформы упрощения работы. Глава совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев отмечает, что «некоторые представители банков уже давно точат зубы на фондирование», направляемое на целевую поддержку МСП через некоммерческие МФО, создаваемые для этих целей субъектами федерации и муниципальными органами. Однако, уточняет господин Мехтиев, опыт субсидирования МСП через банки показывает, что очень часто льготное финансирование получают те, кто мог бы получить кредиты и без субсидирования. В этом случае, полагает эксперт, гораздо меньше рисков будет за счет создания механизма секьюритизации таких портфелей для всех, включая коммерческие МФО.

Максим Буйлов, Полина Трифонова