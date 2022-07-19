Локдауны корректируют прогнозы

ВВП Китая по итогам второго квартала этого года увеличился всего на 0,4% в годовом выражении, кварталом ранее прирост был куда значительнее — 4,8%. В квартальном выражении показатель сократился на 2,6%, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Промпроизводство в стране во втором квартале увеличилось на 0,7% год к году. При этом в апреле объемы производства на фоне локдаунов и локальных вспышек COVID-19 упали на 2,9%, в мае они выросли на 0,7%, а в июне темпы роста ускорились до 3,9%. Быстрее всего рос выпуск автомобилей на новых источниках энергии, солнечных батарей и телеком-оборудования. Китайский индекс менеджеров по закупкам в июне, однако, показал лишь слабую положительную динамику деловой активности — составив 50,2 пункта (на 0,6 пункта больше, чем в предыдущем месяце). Экспорт КНР в июне год к году в юанях вырос на 22%, импорт — на 4,8%.

Капвложения тем временем продолжали расти — в апреле—июне они увеличились на 4,2%. В том числе в апреле — на 1,8%, в мае — на 4,6%, в июне — на 5,6%. В целом за полугодие выраженным оказался рост инвестиций в инфраструктуру Китая — на 7,1% и в производственные мощности — на 10,4%. При этом вложения в недвижимость сократились на 5,4%.

Розничные продажи во втором квартале сократились на 4,6% в годовом выражении, в апреле они просели на 11,1%, в мае — на 6,7%, в июне же отмечался рост на 3,1%. Продажи автомобилей в июне в годовом выражении в КНР увеличились на 13,9% против спада на 5,9% месяцем ранее. Потребительская инфляция в июне ускорилась до 2,5% с 2,1% в предыдущие два месяца, тогда как цены производителей выросли на 6,1% год к году, а закупочные цены промышленников — на 8,5%.

«Положительную динамику ВВП по итогам квартала обеспечило резкое ускорение розничных продаж в июне. По сравнению с февралем их уровень был выше на 3%, для сравнения, промпроизводство выросло за этот период на 0,9%, капвложения же почти не изменились»,— отмечают эксперты Capital Economics. При этом они теперь сомневаются, что по итогам года может быть достигнут плановый показатель по росту ВВП КНР (около 5,5%), и прогнозируют замедление показателя до 3–4%. В ING Bank также снизили прогноз для Китая на этот год — с 4,4% до 3,6%.

Татьяна Едовина