Переезд себе дешевле

Россияне до 35 лет из восьми регионов страны смогут получить 117 тыс. руб. при переезде на работу в один из 25 трудонедостаточных субъектов РФ, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минтрудом. Эта новая мера поддержки трудовой мобильности, по мнению ведомства, может быть востребована со стороны 2 тыс. человек в год. Выплачивать субсидию будут местные органы занятости — средства из федерального бюджета им будет переводить Фонд соцстрахования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минтруд предлагает до конца 2022 года субсидировать переезд работников в возрасте до 35 лет из одного региона РФ в другой. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как следует из пояснительной записки, ведомство подготовило его в рамках реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В Минтруде надеются, что он позволит «стимулировать внутреннюю трудовую миграцию молодежи из трудоизбыточных субъектов в трудонедостаточные и обеспечить потребности импортозамещающих предприятий работниками». К трудоизбыточным регионам ведомство предлагает отнести Дагестан, Ингушетию, Алтай, Туву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню из-за высокого — по сравнению со среднероссийским — уровня безработицы (9% против 4,5%). К трудонедостаточным — 25 регионов из всех федеральных округов (за исключением Центрального и Южного — «территорий естественного притяжения миграции»). Работники, которые решатся на переезд, смогут получить 116,8 тыс. руб. в виде двух выплат — на второй и на седьмой месяц после трудоустройства. Перечислять средства регионам из федерального бюджета будет Фонд социального страхования (ФСС). До конца года, как пояснил источник “Ъ” в Минтруде, на эти цели заложено более 200 млн руб.

Подобрать вакансию в другом регионе Минтруд предлагает или самостоятельно, с помощью портала «Работа России», или при содействии службы занятости региона проживания претендента на выплату. После этого он сможет заключить со службой договор о содействии в трудоустройстве в другой местности. После переезда претендующим на выплату нужно будет обратиться в орган занятости региона трудоустройства. Без этого, а также в случае увольнения до истечения полугода работник потеряет право на первую или вторую часть выплаты.

Проект постановления не предполагает каких-либо контрольных цифр числа желающих переехать, но, если ориентироваться на общую сумму предполагаемых расходов, Минтруд ожидает, что их будет в пределах 2 тыс. человек. Всего, как указало ведомство в пояснительной записке, в 2021 году более 40 тыс. зарегистрированных безработных в возрасте до 35 лет выражали желание переехать на работу в другой регион. Отметим, впрочем, что число россиян, воспользовавшихся существующей программой трудовой мобильности для переезда, например, на Дальний Восток в 2016–2019 годах, как ранее сообщал директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат, также не превысило 2 тыс. человек. В то же время, по данным Росстата, число россиян, переезжающих ради работы в другой регион, ежегодно составляет 2–3 млн человек. Они, однако, ожидаемо стремятся попасть в центральные области РФ, покидая менее экономически развитые территории.

Анастасия Мануйлова