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Безработица регионального значения

В РФ может усилиться дифференциация региональных рынков труда

К концу этого года часть российских регионов может столкнуться со значительным приростом безработицы, считают аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР). В первую очередь угроза есть для субъектов РФ с ярко выраженной промышленной структурой экономики. В то же время, по мнению экспертов, работодатели чаще будут использовать другие инструменты оптимизации фонда оплаты труда (ФОТ) — перевод сотрудников в простой или сокращение переменной части зарплат.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

К концу 2022 года уровень безработицы может заметно подскочить в большинстве регионов, следует из прогноза ЦСР для российского рынка труда — в 53 регионах показатель увеличится в полтора раза, в 16 регионах — вдвое относительно уровня января—марта 2022 года.

Наибольшие показатели безработицы ожидаются в Курганской области (12,5%), Коми (12,3%), Карелии (11,8%), Ульяновской и Костромской областях (10,5%).

«В основе расчетов лежит детальная отраслевая статистика в разрезе регионов, которая позволяет моделировать падение занятости в отдельно взятой отрасли в зависимости от ожидаемого сокращения производства с учетом финансовой прочности (долговая нагрузка и маржинальность), трудоемкости и других факторов. Уровень сокращения производства определен по результатам углубленного анализа публично доступных источников информации»,— пояснил “Ъ” главный аналитик отдела спецпроектов и программ центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР Дмитрий Сухоруков.

Роста безработицы в ЦСР ждут в регионах с ярко выраженной промышленной структурой экономики — ввиду ограничений экспорта и импорта критически значимой промежуточной продукции. Перестройка работы крупных предприятий в этих отраслях будет долгой и, вероятнее всего, будет сопровождаться оттоком квалифицированных кадров. Также ожидается существенная потеря рабочих мест в ряде обслуживающих потребности производств отраслей (транспорт и логистика, оптовая торговля, посреднические услуги и т. п.). Однако в них структура занятости достаточно равномерна, и потеря рабочих мест станет общенациональным, а не региональным фактором роста безработицы.

Рынки же труда крупнейших городских агломераций страны, за отдельными исключениями, испытают относительно умеренное влияние кризиса.

К концу года безработица в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, вероятнее всего, не превысит уровня 5–6% — благодаря «сервисной» структуре экономики, мало затронутой санкциями. Устойчивыми к росту безработицы окажутся и другие регионы с хорошо диверсифицированной экономикой и значительной долей услуг в ее структуре (деловые, медицинские, IT-услуги, наука и образование).

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Как пояснили “Ъ” во ВНИИ труда Минтруда, «прогнозные предположения относительно изменения уровня безработицы в региональном разрезе» пока могут делаться «с определенными допущениями с учетом сохраняющейся неопределенности». «Если в марте в информационном пространстве доминировали сообщения об уходе международных компаний, то сейчас встречаем информацию о передаче бизнеса новым инвесторам с сохранением персонала. При этом многие компании до сих пор сохраняют выжидательную позицию в стремлении возобновить свою деятельность»,— сообщили в пресс-службе института.

В то же время, по мнению главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич, в этот кризис показатель безработицы может меняться незначительно, но это не говорит о благоприятной ситуации на рынке труда.

«Работодатели будут до последнего избегать увольнений сотрудников, переводя их на неполный рабочий день, в простой или неоплачиваемый отпуск»,— считает она. Схожим образом ситуацию оценивает и замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников — по его мнению, предприятия будут оптимизировать расходы на ФОТ, сокращая переменную часть зарплат работников, что при низкой безработице к концу года приведет к падению реальных зарплат.

Анастасия Мануйлова

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