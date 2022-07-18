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Коммерсантъ FM
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Матвей Сафонов — «Вратарь года-2021/22»

«Коммерсантъ» по традиции, начавшейся еще в 1960 году, наградил победителя конкурса «Вратарь года» им. Льва Яшина. Лучшим голкипером по итогам прошлого сезона и читатели, и редакция признали краснодарца Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Матвей Сафонов

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

23-летний Сафонов — воспитанник ФК «Краснодар». Впервые сыграл в РПЛ в августе 2017 года. В январе 2019-го подписал долгосрочный контракт с клубом и сейчас является капитаном команды. В июне 2021 года голкипер дебютировал в основном составе сборной России.

Приз «Вратарь года» им. Льва Яшина — ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в СССР, а затем и в России, учрежденная в 1960 году.

Первоначально конкурс проводился журналом «Огонек», который с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ». Теперь “Ъ” вручает приз напрямую.

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