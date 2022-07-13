И на судью нашелся суд

Симоновский суд Москвы приговорил к условному наказанию бывшего судью Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова и соучредителя адвокатского бюро «Лекс Инвест» Александра Мосина, который в свое время стал известен благодаря тому, что защищал экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Подсудимые обвинялись в попытке хищения путем мошенничества $70 тыс. у гендиректора ОАО «Судкомгрупп» контр-адмирала в отставке Игоря Донского и посредничестве во взятке: якобы фигуранты обещали потерпевшему обеспечить нужное ему арбитражное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Корогодов

Фото: АСГМ Игорь Корогодов

Фото: АСГМ

Судья Симоновского райсуда Москвы Валентина Луценко, рассматривавшая уголовное дело бывшего судьи столичного Арбитражного суда Игоря Корогодова и адвоката Александра Мосина, признала бывшего судью виновным в покушении на особо крупное мошенничество, а адвоката — посредником во взятке и приговорила их к трем и двум годам лишения свободы условно. В прениях сторон гособвинитель настаивал на реальных сроках — три года для бывшего судьи и два года для адвоката.

Следует отметить, что это уже третий приговор Симоновского райсуда, который был вынесен господам Корогодову и Мосину. Первая попытка вынести решение по этому делу была предпринята в декабре 2018 года. Тогда Корогодову и Мосину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной и три года колонии общего режима соответственно. Но при обжаловании приговора Мосгорсуд в июне 2019 года отменил приговор из-за того, что господину Мосину было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке), а рассматривалось оно по ч. 4 ст. 290.1 УК РФ (получение взятки), что «не соответствовало характеру предъявленного ему обвинения».

В феврале 2020 года Симоновский суд Москвы во второй раз рассмотрел дело, на этот раз оба фигуранта обвинялись в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как суд переквалифицировал адвокату Мосину обвинение. Судья Наталья Репникова приговорила Корогодова и Мосина к трем с половиной и двум годам колонии общего режима соответственно. Защита подсудимых, однако, обжаловала и этот приговор, и Мосгорсуд вновь вернул дело на новое рассмотрение. Наконец, в третьей редакции обвинения появился новый квалифицирующий признак — «преступление совершено группой лиц по предварительному сговору». Однако такая формулировка требовала от следствия очередного обращения в Высшую квалификационную коллегию судей за разрешением возбудить уголовное дело против судьи.

Напомним, изначально уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в отношении судьи Корогодова и адвоката Мосина было лично возбуждено председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в конце апреля 2016 года.

Как выяснилось в ходе расследования, в январе 2016 года в Арбитражный суд Москвы обратилась конкурсная управляющая финансовой компании ОАО «Судкомгрупп» Александра Бехтина с иском о привлечении ее бывшего руководителя контр-адмирала в отставке Игоря Донского к субсидиарной ответственности на сумму почти в 230 млн руб. Дело рассматривал судья Вадим Сторублев. По совету знакомых контр-адмирал обратился за консультацией к судье Корогодову, знакомому со Сторублевым со времен совместной учебы на юрфаке Военного Краснознаменного института МО СССР. Однако, как следует из материалов уголовного дела, судья Корогодов посоветовал господину Донскому поговорить на эту тему с адвокатом Александром Мосиным, который, по его данным, также хорошо знал судью Сторублева и якобы мог поспособствовать вынесению удобного для главы «Судкомгрупп» решения. Заключив с господином Мосиным соглашение на оказание юридических услуг на $5 тыс., господин Донской рассказал ему, какое именно решение он хочет получить от суда. Тогда-то адвокат Мосин и предложил моряку-предпринимателю заплатить за решение вопроса $70 тыс., которые якобы необходимо передать судье Сторублеву. Однако после того, как защитник назвал такую сумму, контр-адмирал по какой-то причине решил обратиться в ФСБ. Господин Мосин был задержан чекистами с поличным непосредственно в офисе адвоката. А уже 22 апреля 2016 года он под контролем оперативников встретился с судьей Корогодовым на парковке возле Донского монастыря. Там адвокат передал судье $70 тыс., значительная часть которых представляла собой муляж денежных банкнот. На следствии, по версии которого судья сначала хотел обмануть Мосина и присвоить деньги себе, а затем они якобы действовали «в составе организованной группы», свою вину они признали лишь частично.

Юрий Сенаторов