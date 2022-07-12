Берни Экклстоуна обвинили в недоплате

Власти Великобритании предъявили бывшему руководителю «Формулы-1» Берни Экклстоуну обвинение в мошенничестве, сообщает Sky News. В британской прокуратуре пошли на такой шаг после расследования, проведенного Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC), во время которого выяснилось, что господин Экклстоун не задекларировал зарубежные активы.

«Прокуратура ознакомилась с доказательствами, собранными HMRC, и санкционировала выдвижение обвинения против Берни Экклстоуна в мошенничестве путем намеренного введения в заблуждение в отношение недекларирования зарубежных активов. Они оцениваются в более чем £400 млн»,— заявил прокурор Эндрю Пенхейл. В HMRC заявили, что расследование было «запутанным и глобальным». Дело начнут рассматривать в Вестминстерском магистратском суде 22 августа.

91-летний Экклстоун является бывшим исполнительным директором Formula One Group — группы компаний, владевшей коммерческими правами «Формулы-1». В 2017 году Formula One Group была приобретена американской компанией Liberty Media. По данным Forbes, состояние Берни Экклстоуна оценивается более чем в $3 млрд. «Интерфакс»