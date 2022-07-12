70,1 миллиарда долларов составил профицит текущего счета платежного баланса России во втором квартале 2022 года, сообщил ЦБ. В годовом выражении показатель вырос в 3,1 раза. За первое полугодие он составил $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше прошлогоднего результата. Прогноз профицита текущего счета на весь 2022 год — $145 млрд. Основными причинами увеличения показателя по-прежнему остаются бурный рост экспортных цен при резком снижении импорта. Во втором квартале экспорт товаров и услуг в годовом выражении вырос на 20% на фоне снижения импорта на 22%. Поддержало рост профицита и сокращение дефицита первичных и вторичных доходов, в том числе за счет уменьшения выплат нерезидентам.