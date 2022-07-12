Птица высокого омлета

На стриминговом сервисе «Амедиатека» выходит сериал «Джулия» производства канала НВО, посвященный легендарной телеведущей и кулинару Джулии Чайлд, которая в 1960-х годах приохотила всю Америку к высокой французской кухне и создала одно из первых кулинарных телешоу. Утешительную возможность ненадолго укрыться от реальности на теплой кухне оценила Юлия Шагельман.
Телевизионный успех становится для Джулии Чайлд (Сара Ланкашир) новым жизненным и кулинарным становлением
Фото: Lionsgate Television
В отличие от традиционного байопика сериал не замахивается на подробное воспроизведение всей биографии Джулии Чайлд (Сара Ланкашир). Детство в семье богатого калифорнийского землевладельца Джона Макуильямса (Джеймс Кромвелл), который держал своего повара — так что ни его жене, ни дочерям не приходилось даже заглядывать на кухню; служба в разведке во время Второй мировой войны (там Джулия впервые что-то приготовила — это был репеллент, которым обмазывали подводные мины, чтобы к ним не приближались акулы); переезд во Францию с мужем-дипломатом Полом Чайлдом (Дэвид Хайд Пирс); первое знакомство с французской гастрономией; обучение в знаменитой школе Le Cordon Bleu и создание энциклопедического 800-страничного тома «Осваивая искусство французской кухни» в соавторстве с Симоной «Симкой» Бек (Изабелла Росселлини) и Луизеттой Бертолль — все эти этапы остаются за кадром, хотя упоминаются в разговорах и воспоминаниях героев.
Встречаем же мы Джулию и Пола Чайлд уже немолодой состоявшейся парой: он сотрудник американского посольства в Норвегии, она идеальная жена-домохозяйка, чьи кулинарные таланты покорили всех мужниных коллег. На очередном ужине он с гордостью зачитывает гостям письмо из Нью-Йорка, сообщающее о выходе в печать книги Джулии. Тут же раздается звонок из Вашингтона, который должен принести еще больше хороших новостей, например о переводе Пола обратно в Париж, но, увы, вместо этого его отправляют на пенсию. Так супруги оказываются в университетском городе Кембридж неподалеку от Бостона, где он пытается спастись от пенсионной скуки и разочарования в рисовании и фотографировании, а она продолжает готовить безупречные омлеты на завтрак и мясо по-бургундски на обед, пытается работать над вторым томом книги, созваниваясь с Симкой через океан, но тоже чувствует себя не вполне на своем месте. Это ощущение недореализованности усугубляется тем, что у Джулии начинается менопауза, а это по тем временам было непреложным знаком бесповоротно наступившей старости.
Однако, как доказала сама Джулия Чайлд в реальной жизни и как с готовностью подтверждают создатели сериала, 50-летие с тем же успехом может стать началом новой жизни. Когда Джулию приглашают на местный телеканал представить ее книгу, она вместо этого приносит в студию сковородку, масло и яйца и готовит омлет в прямом эфире. Продюсеры приходят от такого экспромта в ужас, но зрителям он нравится, а у героини появляется идея: что если сделать уроки кулинарии на ТВ регулярными? Следующие серии, каждая из которых названа в честь какого-нибудь классического рецепта, от петуха в вине до шоколадного суфле, будут посвящены созданию с нуля программы «Французский повар». И даже если знать (из Википедии или фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мерил Стрип), что шоу прожило десять удачных сезонов, а потом было еще множество продолжений, наблюдать за его первыми шагами к культовому статусу и внутренней кухней тогдашнего ТВ все равно увлекательно.
Один из создателей «Джулии» — продюсер «Удивительной миссис Мейзел» Дэниел Голдфарб, и два сериала действительно выглядят как блюда, приготовленные одним поваром. Их объединяют не только время действия и скрупулезное внимание, с которым на экране воспроизведены мода и бытовые подробности эпохи, но и общее эскапистское настроение. Одна из центральных тем «Джулии» — положение женщин на заре второй волны феминизма: и главной героине, и ее литературному редактору Джудит (Фиона Глэскотт), и единственной на всем телеканале женщине-продюсеру Элис (Бриттани Брэдфорд), и подруге Эйвис (Биби Ньювирт) приходится прикладывать куда больше усилий, чем мужчинам, чтобы совмещать личную жизнь и работу, преодолевать «стеклянные потолки» и вообще добиваться того, чтобы их воспринимали всерьез. А ближе к финалу сезона у Джулии даже происходит мировоззренческий конфликт со знаменитой феминисткой Бетти Фридан (Трейси Чимо), которая упрекает ее в том, что она помогает запереть женщин на кухне у плиты.
Однако эта и прочие серьезные темы, которых вскользь касаются авторы (старение, расовое неравенство, гомофобия или обратная сторона славы), подаются под комфортным соусом мягкого юмора (страсть миссис Чайлд, в отличие от миссис Мейзел,— не стендап, а готовка, однако она тоже способна на острое и даже шокирующее словцо, и в сериале много чисто комедийных моментов) и несгибаемого оптимизма. Возможно, умение разделать курицу и испечь яблочный пирог и не поможет преодолеть все и спасти мир от всех его горестей, проблем и несправедливостей, но оно точно делает его чуточку более приятным.