Птица высокого омлета

На стриминговом сервисе «Амедиатека» выходит сериал «Джулия» производства канала НВО, посвященный легендарной телеведущей и кулинару Джулии Чайлд, которая в 1960-х годах приохотила всю Америку к высокой французской кухне и создала одно из первых кулинарных телешоу. Утешительную возможность ненадолго укрыться от реальности на теплой кухне оценила Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телевизионный успех становится для Джулии Чайлд (Сара Ланкашир) новым жизненным и кулинарным становлением

Фото: Lionsgate Television Телевизионный успех становится для Джулии Чайлд (Сара Ланкашир) новым жизненным и кулинарным становлением

Фото: Lionsgate Television

В отличие от традиционного байопика сериал не замахивается на подробное воспроизведение всей биографии Джулии Чайлд (Сара Ланкашир). Детство в семье богатого калифорнийского землевладельца Джона Макуильямса (Джеймс Кромвелл), который держал своего повара — так что ни его жене, ни дочерям не приходилось даже заглядывать на кухню; служба в разведке во время Второй мировой войны (там Джулия впервые что-то приготовила — это был репеллент, которым обмазывали подводные мины, чтобы к ним не приближались акулы); переезд во Францию с мужем-дипломатом Полом Чайлдом (Дэвид Хайд Пирс); первое знакомство с французской гастрономией; обучение в знаменитой школе Le Cordon Bleu и создание энциклопедического 800-страничного тома «Осваивая искусство французской кухни» в соавторстве с Симоной «Симкой» Бек (Изабелла Росселлини) и Луизеттой Бертолль — все эти этапы остаются за кадром, хотя упоминаются в разговорах и воспоминаниях героев.

Встречаем же мы Джулию и Пола Чайлд уже немолодой состоявшейся парой: он сотрудник американского посольства в Норвегии, она идеальная жена-домохозяйка, чьи кулинарные таланты покорили всех мужниных коллег. На очередном ужине он с гордостью зачитывает гостям письмо из Нью-Йорка, сообщающее о выходе в печать книги Джулии. Тут же раздается звонок из Вашингтона, который должен принести еще больше хороших новостей, например о переводе Пола обратно в Париж, но, увы, вместо этого его отправляют на пенсию. Так супруги оказываются в университетском городе Кембридж неподалеку от Бостона, где он пытается спастись от пенсионной скуки и разочарования в рисовании и фотографировании, а она продолжает готовить безупречные омлеты на завтрак и мясо по-бургундски на обед, пытается работать над вторым томом книги, созваниваясь с Симкой через океан, но тоже чувствует себя не вполне на своем месте. Это ощущение недореализованности усугубляется тем, что у Джулии начинается менопауза, а это по тем временам было непреложным знаком бесповоротно наступившей старости.

Однако, как доказала сама Джулия Чайлд в реальной жизни и как с готовностью подтверждают создатели сериала, 50-летие с тем же успехом может стать началом новой жизни. Когда Джулию приглашают на местный телеканал представить ее книгу, она вместо этого приносит в студию сковородку, масло и яйца и готовит омлет в прямом эфире. Продюсеры приходят от такого экспромта в ужас, но зрителям он нравится, а у героини появляется идея: что если сделать уроки кулинарии на ТВ регулярными? Следующие серии, каждая из которых названа в честь какого-нибудь классического рецепта, от петуха в вине до шоколадного суфле, будут посвящены созданию с нуля программы «Французский повар». И даже если знать (из Википедии или фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с Мерил Стрип), что шоу прожило десять удачных сезонов, а потом было еще множество продолжений, наблюдать за его первыми шагами к культовому статусу и внутренней кухней тогдашнего ТВ все равно увлекательно.

Один из создателей «Джулии» — продюсер «Удивительной миссис Мейзел» Дэниел Голдфарб, и два сериала действительно выглядят как блюда, приготовленные одним поваром. Их объединяют не только время действия и скрупулезное внимание, с которым на экране воспроизведены мода и бытовые подробности эпохи, но и общее эскапистское настроение. Одна из центральных тем «Джулии» — положение женщин на заре второй волны феминизма: и главной героине, и ее литературному редактору Джудит (Фиона Глэскотт), и единственной на всем телеканале женщине-продюсеру Элис (Бриттани Брэдфорд), и подруге Эйвис (Биби Ньювирт) приходится прикладывать куда больше усилий, чем мужчинам, чтобы совмещать личную жизнь и работу, преодолевать «стеклянные потолки» и вообще добиваться того, чтобы их воспринимали всерьез. А ближе к финалу сезона у Джулии даже происходит мировоззренческий конфликт со знаменитой феминисткой Бетти Фридан (Трейси Чимо), которая упрекает ее в том, что она помогает запереть женщин на кухне у плиты.

Однако эта и прочие серьезные темы, которых вскользь касаются авторы (старение, расовое неравенство, гомофобия или обратная сторона славы), подаются под комфортным соусом мягкого юмора (страсть миссис Чайлд, в отличие от миссис Мейзел,— не стендап, а готовка, однако она тоже способна на острое и даже шокирующее словцо, и в сериале много чисто комедийных моментов) и несгибаемого оптимизма. Возможно, умение разделать курицу и испечь яблочный пирог и не поможет преодолеть все и спасти мир от всех его горестей, проблем и несправедливостей, но оно точно делает его чуточку более приятным.