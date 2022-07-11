0,35 процента составило снижение потребительских цен в РФ в июне 2022 года к маю, сообщил Росстат,— это нетрадиционная для этого времени года дефляция, вызванная укреплением рубля и падением спроса; обычно снижение цен в РФ наблюдается в августе и сентябре на фоне сезонного удешевления овощей и фруктов. Основным драйвером стало снижение цен на продовольствие (на 1,1% к маю), на промтовары цены в том же выражении снизились на 0,41%. Стоимость услуг выросла на 0,88% за счет роста цен на зарубежный туризм, санаторно-оздоровительные услуги и пассажирский транспорт. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае и 17,8% в апреле (максимум с 2002 года).