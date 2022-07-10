Легионеры выходят из игры

Решение Международной федерации футбола (FIFA) распространить разрешение на приостановку в одностороннем порядке легионерами из Российской премьер-лиги (РПЛ) действия контрактов с ее клубами на весь будущий сезон предсказуемо привело к новым кадровым потерям отечественных команд. Последней стал ключевой защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между московским «Динамо» и «Спартаком». В синей форме — динамовский легионер Фабиан Бальбуэна, в красной — спартаковец Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Момент матча между московским «Динамо» и «Спартаком». В синей форме — динамовский легионер Фабиан Бальбуэна, в красной — спартаковец Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В воскресенье московское «Динамо» сообщило о том, что парагвайский центральный защитник Фабиан Бальбуэна покидает клуб, приостановив действие трудового договора с ним. Это очень серьезная потеря для динамовцев. Бальбуэна, который перешел в «Динамо» год назад из английского «Вест-Хэма», был одной из ключевых фигур в составе команды, совершившей в прошлом сезоне прорыв. Заняв в чемпионате страны третье место, она завоевала первые с 2008 года медали отечественного первенства. Помимо этого, «Динамо» впервые за десять лет добралось до финала Кубка страны, в котором, правда, уступило «Спартаку». В заявлении клуба сказано, что он «ведет активную работу на трансферном рынке и сделает все возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю».

Сам Фабиан Бальбуэна, которым, по данным Globo, интересуется бразильский «Коринтианс», прощаясь с «Динамо», сказал, что обдумывал сложный шаг «в течение месяца» и сделал его «исключительно по семейным обстоятельствам». Между тем в самом клубе прямо и твердо связали поступок Бальбуэны с FIFA. В конце июня она распространила на будущий сезон действие специального правила, введенного ею для легионеров из РПЛ вскоре после начала военной операции России на Украине. Согласно этому правилу, футболистам разрешено в одностороннем порядке разрывать контракты с клубами РПЛ.

«Динамо», комментируя ситуацию с Бальбуэной, охарактеризовало постановление FIFA как «непоследовательное», «дискриминационное» и «грубо нарушающее основополагающие принципы» федерации. Клуб проинформировал, что «оставляет за собой право» обжаловать его в «компетентных инстанциях».

Фабиан Бальбуэна — далеко не первая среди кадровых потерь, понесенных РПЛ из-за занятой FIFA и другими международными спортивными структурами позиции. Львиная их доля, правда, фактически пришлась на весну, то есть на финишный отрезок предыдущего сезона. Тогда высший российский дивизион покинули более трех десятков иностранцев — футболистов, а также работавших в нем тренеров и других специалистов. Большинство из них сотрудничество с клубами после окончания сезона не возобновили. А имена некоторых из этих игроков в последние недели звучали лишь в новостях, в которых говорилось об окончательном разрыве их отношений с РПЛ. Это касается, например, польского хавбека «Краснодара» Гжегожа Крыховяка, отправившегося выступать в Саудовскую Аравию, или форварда «Спартака» Джордана Ларссона, воспользовавшегося «поправкой» FIFA.

Однако есть и потери гораздо более свежие. Допустим, неделю назад приостановил действие контракта с ЦСКА нигерийский нападающий Чидера Эджуке, который входил в число основных игроков клуба. А еще раньше стало ясно, что тому же «Динамо» вряд ли стоит рассчитывать на стержневого персонажа в средней линии Себастьяна Шиманьского. Поляк Шиманьский после кубкового финала честно предупредил, что больше в России играть не будет.

Кроме того, обращает на себя внимание довольно показательный тренд. Многие арендованные российскими клубами, иногда, как казалось, с прицелом на дальнюю перспективу, неплохо проявившие себя в концовке сезона футболисты, вместо того чтобы подписать полноценный контракт или хотя бы продлить срок аренды, покидают их. Это касается, скажем, нападающих ЦСКА и «Локомотива» — турка Юсуфа Языджи и чеха Яна Кухты, пусть, говоря про Кухту, железнодорожники и подчеркивали, что перешел он в пражскую «Спарту» из-за «личных обстоятельств».

Кажется, нельзя исключать, что в оставшиеся до стартующего 15 июля очередного чемпионата России дни и уже после, по ходу него, отток легионеров из РПЛ продолжится. Во всяком случае, различные медиаресурсы достаточно часто публикуют информацию о желании зарубежных клубов получить благодаря FIFA в свое распоряжение игроков из отечественной премьер-лиги. Так, Globo утверждает, что бразильского полузащитника выигравшего четыре предыдущих российских первенства «Зенита» Вендела хочет видеть в своих рядах команда, представляющая его родину,— «Фламенго». Впрочем, Вендел принял участие в открывавшем новый сезон матче за Суперкубок, в котором в субботу петербуржцы разгромили — 4:0 — «Спартак», и забил в нем гол.

Алексей Доспехов