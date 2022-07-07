Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газели» сбавили темп

Мониторинг / деловая активность

Сектор наиболее эффективных компаний в российской экономике (до вызванного военной операцией расширения санкций) продолжал расти, свидетельствует свежий обзор быстрорастущих компаний (БРК) от «СПАРК-Интерфакс». Так, по итогам периода 2017–2021 годов к так называемым газелям (компании с ежегодными темпами роста не менее 10% на протяжении четырех лет) себя причислили 1227 организаций — против 1032 в 2016–2020 годах и 827 в 2015–2019 годах. Все они имели годовую выручку в 2017 году свыше 87 млн руб., не аффилированы с крупнейшими холдингами и не имеют госкомпании в числе акционеров.

Среди «газелей» выросла доля компаний с ежегодными темпами прироста выручки более 20% — до 33% против 30% в прошлый период. Доля компаний с темпами роста в 10–15% осталась неизменной (43%). Расширение сектора происходило в основном за счет малого и среднего бизнеса (на него приходится 72%), доля крупных компаний сократилась с 33% до 28%. Рост вопреки коронакризисным ограничениям авторы обзора трактуют как возросшую устойчивость экономики к шокам и способность бизнеса находить ниши для развития даже в неблагоприятных условиях. Впрочем, в 2021 году «газели» все же сбавили среднегодовые темпы прироста выручки (31% против 40% годом ранее). По чистой прибыли спад менее заметен (43% против 50%) — пока БРК удается сохранить эффективность работы, при этом они предпочитают развиваться за счет собственных, а не заемных ресурсов.

Самыми быстрорастущими нишами в 2021 году стали производство бумаги и металлургия (число БРК в них выросло в три и в два раза) — из-за роста спроса на продукцию. Среди динамично развивающихся сегментов рынка также производство мебели и пошив одежды. Эти сегменты могут сохранить привлекательность из-за ухода иностранных компаний, считают авторы обзора. Директор института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников считает, что с учетом опыта пандемии БРК смогут адаптироваться к новым шокам. «Наши опросы БРК в марте—апреле показывают, что большинство из них видят возможности для роста и намерены наращивать выручку и расширять штат. Государству следует обратить внимание на этот сектор и их стратегии по преодолению шоков»,— отмечает эксперт.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...