«Газели» сбавили темп

Сектор наиболее эффективных компаний в российской экономике (до вызванного военной операцией расширения санкций) продолжал расти, свидетельствует свежий обзор быстрорастущих компаний (БРК) от «СПАРК-Интерфакс». Так, по итогам периода 2017–2021 годов к так называемым газелям (компании с ежегодными темпами роста не менее 10% на протяжении четырех лет) себя причислили 1227 организаций — против 1032 в 2016–2020 годах и 827 в 2015–2019 годах. Все они имели годовую выручку в 2017 году свыше 87 млн руб., не аффилированы с крупнейшими холдингами и не имеют госкомпании в числе акционеров.

Среди «газелей» выросла доля компаний с ежегодными темпами прироста выручки более 20% — до 33% против 30% в прошлый период. Доля компаний с темпами роста в 10–15% осталась неизменной (43%). Расширение сектора происходило в основном за счет малого и среднего бизнеса (на него приходится 72%), доля крупных компаний сократилась с 33% до 28%. Рост вопреки коронакризисным ограничениям авторы обзора трактуют как возросшую устойчивость экономики к шокам и способность бизнеса находить ниши для развития даже в неблагоприятных условиях. Впрочем, в 2021 году «газели» все же сбавили среднегодовые темпы прироста выручки (31% против 40% годом ранее). По чистой прибыли спад менее заметен (43% против 50%) — пока БРК удается сохранить эффективность работы, при этом они предпочитают развиваться за счет собственных, а не заемных ресурсов.

Самыми быстрорастущими нишами в 2021 году стали производство бумаги и металлургия (число БРК в них выросло в три и в два раза) — из-за роста спроса на продукцию. Среди динамично развивающихся сегментов рынка также производство мебели и пошив одежды. Эти сегменты могут сохранить привлекательность из-за ухода иностранных компаний, считают авторы обзора. Директор института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников считает, что с учетом опыта пандемии БРК смогут адаптироваться к новым шокам. «Наши опросы БРК в марте—апреле показывают, что большинство из них видят возможности для роста и намерены наращивать выручку и расширять штат. Государству следует обратить внимание на этот сектор и их стратегии по преодолению шоков»,— отмечает эксперт.

Диана Галиева