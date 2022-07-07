Пока еще консенсус

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) провел в среду круглый стол, посвященный региональным выборам на фоне специальной военной операции на Украине. Никаких надежд оппозиции, даже системной, участники дискуссии не оставили: спецоперация привела к консолидации региональных элит, которые в этом году зачастую просто не хотят давать бой «Единой России» и врио губернаторов, назначенным президентом. Но в будущем, по мнению главы ФоРГО Константина Костина, политические проблемы у власти все-таки могут возникнуть. Это случится, когда регионы почувствуют эффект от санкций, а среди избирателей сформируется новая оппозиционная группа «рассерженных патриотов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Костин уверен, что выборы 2022 года никаких неприятных неожиданностей власти не принесут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Костин уверен, что выборы 2022 года никаких неприятных неожиданностей власти не принесут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Специфику региональных выборов-2022 будет определять «беспрецедентно высокая консолидация вокруг президента и тех, кто имеет с ним связь», констатировал в начале круглого стола руководитель ФоРГО, экс-глава президентского управления внутренней политики Константин Костин. Под «имеющими связь» с президентом он подразумевал всех врио губернаторов, а также «Единую Россию» (ЕР). Напомним, что 11 сентября пройдут прямые выборы 14 губернаторов, 6 заксобраний и 11 парламентов региональных столиц.

Господин Костин уверен, что все выборы глав регионов пройдут по референдумному (то есть неконкурентному) сценарию, а партия власти на выборах в парламенты субъектов РФ получит один из лучших своих результатов. Хоть какую-то надежду парламентской оппозиции эксперт оставил только на выборах в горсоветы региональных столиц: там за счет локальной повестки у оппонентов власти могут быть отдельные успехи при наличии сильных и харизматичных кандидатов.

Эти выводы поддержал главный эксперт ФоРГО по региональной политике Виталий Иванов. По его словам, сейчас вокруг специальной военной операции сложился так называемый донбасский консенсус: ее поддерживают все системные партии, в том числе причисляющие себя к оппозиции. В этой ситуации определенный электоральный бонус будут получать именно кандидаты, представляющие власть, но вопрос в том, насколько весомым он будет. Господин Иванов пояснил, что далеко не все региональные отделения той же ЕР умеют правильно использовать преимущества, которые создает для них общая ситуация в стране. «И после выборов встанет вопрос: почему при наличии такого бонуса результат не настолько высок, насколько он мог быть»,— предупредил Виталий Иванов, но предпочел пока не говорить, какие именно регионы он имеет в виду. Что же касается электората, недовольного специальной военной операцией, то, по мнению эксперта, консолидировать его и привести на избирательные участки — задача практически нерешаемая.

Эксперты из местных филиалов ФоРГО охотно солидаризировались со старшими товарищами и один за другим объясняли, почему в их регионах особой конкуренции на выборах ждать не стоит. Так, Елена Волова (Калининград), «как и все жители региона», видит, что губернатор Антон Алиханов «защищает их интересы», поэтому кампания там точно будет носить «референдумный характер». А Сергей Новопашин (Свердловская область), хотя и вспомнил, что кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев пророчит на выборах второй тур, тоже согласился с Константином Костиным, что такой сценарий «крайне маловероятен».

Руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов рассказал, как «консолидация элит» проявляется в Приволжском федеральном округе. Например, в Саратовской области КПРФ не стала выдвигать в губернаторы довольно яркого местного политика Николая Бондаренко. Аналогичная ситуация сложилась и в Марий Эл: коммунисты традиционно получали там неплохие результаты, но в этот раз отказались от участия в выборах главы республики.

Константин Антонов (Томск) начал свое выступление с напоминания о том, что обычно мэры и представители городских элит очень негативно реагируют, когда губернатор «лезет в их повестку». Но с врио губернатора Владимиром Мазуром сложилась другая ситуация: он сразу заявил, что будет заниматься «комфортной городской средой». «Но почему-то и в муниципалитете, и сами томичи восприняли это как-то спокойно, более того, даже как-то одобрительно»,— подчеркнул эксперт.

Наконец, Геннадий Косов (Ставрополь), которого попросили прокомментировать выборы в заксобрание Краснодарского края, и вовсе в качестве единственной интриги назвал возможное влияние на результаты голосования «раскола в КПРФ».

Впрочем, расслабляться правящей партии не стоит, предупредил Константин Костин. Хотя на выборах-2022 спецоперация играет в пользу властей, в будущем она может нести для них и определенные политические риски, допускает эксперт. По его мнению, санкции Запада проявят себя в полной мере уже в 2023 году, и те губернаторы, которые сейчас изберутся в результате «неяркой, бесцветной кампании без ярких коалиций и программ», могут столкнуться с трудностями, когда экономические проблемы скажутся на регионах. Кроме того, в ближайшее время на российском политическом поле может появиться новая оппозиция — «рассерженные патриоты», добавил господин Костин: выборы-2022 находятся на «периферии их интереса», но в будущем они вполне могут выступить против кандидатов от власти.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова