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Коммерсантъ FM
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Пока еще консенсус

Эксперты считают, что осенние региональные выборы пройдут для власти спокойно

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) провел в среду круглый стол, посвященный региональным выборам на фоне специальной военной операции на Украине. Никаких надежд оппозиции, даже системной, участники дискуссии не оставили: спецоперация привела к консолидации региональных элит, которые в этом году зачастую просто не хотят давать бой «Единой России» и врио губернаторов, назначенным президентом. Но в будущем, по мнению главы ФоРГО Константина Костина, политические проблемы у власти все-таки могут возникнуть. Это случится, когда регионы почувствуют эффект от санкций, а среди избирателей сформируется новая оппозиционная группа «рассерженных патриотов».

Константин Костин уверен, что выборы 2022 года никаких неприятных неожиданностей власти не принесут

Константин Костин уверен, что выборы 2022 года никаких неприятных неожиданностей власти не принесут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Константин Костин уверен, что выборы 2022 года никаких неприятных неожиданностей власти не принесут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Специфику региональных выборов-2022 будет определять «беспрецедентно высокая консолидация вокруг президента и тех, кто имеет с ним связь», констатировал в начале круглого стола руководитель ФоРГО, экс-глава президентского управления внутренней политики Константин Костин. Под «имеющими связь» с президентом он подразумевал всех врио губернаторов, а также «Единую Россию» (ЕР). Напомним, что 11 сентября пройдут прямые выборы 14 губернаторов, 6 заксобраний и 11 парламентов региональных столиц.

Господин Костин уверен, что все выборы глав регионов пройдут по референдумному (то есть неконкурентному) сценарию, а партия власти на выборах в парламенты субъектов РФ получит один из лучших своих результатов. Хоть какую-то надежду парламентской оппозиции эксперт оставил только на выборах в горсоветы региональных столиц: там за счет локальной повестки у оппонентов власти могут быть отдельные успехи при наличии сильных и харизматичных кандидатов.

Эти выводы поддержал главный эксперт ФоРГО по региональной политике Виталий Иванов. По его словам, сейчас вокруг специальной военной операции сложился так называемый донбасский консенсус: ее поддерживают все системные партии, в том числе причисляющие себя к оппозиции. В этой ситуации определенный электоральный бонус будут получать именно кандидаты, представляющие власть, но вопрос в том, насколько весомым он будет. Господин Иванов пояснил, что далеко не все региональные отделения той же ЕР умеют правильно использовать преимущества, которые создает для них общая ситуация в стране. «И после выборов встанет вопрос: почему при наличии такого бонуса результат не настолько высок, насколько он мог быть»,— предупредил Виталий Иванов, но предпочел пока не говорить, какие именно регионы он имеет в виду. Что же касается электората, недовольного специальной военной операцией, то, по мнению эксперта, консолидировать его и привести на избирательные участки — задача практически нерешаемая.

Эксперты из местных филиалов ФоРГО охотно солидаризировались со старшими товарищами и один за другим объясняли, почему в их регионах особой конкуренции на выборах ждать не стоит. Так, Елена Волова (Калининград), «как и все жители региона», видит, что губернатор Антон Алиханов «защищает их интересы», поэтому кампания там точно будет носить «референдумный характер». А Сергей Новопашин (Свердловская область), хотя и вспомнил, что кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Ивачев пророчит на выборах второй тур, тоже согласился с Константином Костиным, что такой сценарий «крайне маловероятен».

Руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов рассказал, как «консолидация элит» проявляется в Приволжском федеральном округе. Например, в Саратовской области КПРФ не стала выдвигать в губернаторы довольно яркого местного политика Николая Бондаренко. Аналогичная ситуация сложилась и в Марий Эл: коммунисты традиционно получали там неплохие результаты, но в этот раз отказались от участия в выборах главы республики.

Константин Антонов (Томск) начал свое выступление с напоминания о том, что обычно мэры и представители городских элит очень негативно реагируют, когда губернатор «лезет в их повестку». Но с врио губернатора Владимиром Мазуром сложилась другая ситуация: он сразу заявил, что будет заниматься «комфортной городской средой». «Но почему-то и в муниципалитете, и сами томичи восприняли это как-то спокойно, более того, даже как-то одобрительно»,— подчеркнул эксперт.

Наконец, Геннадий Косов (Ставрополь), которого попросили прокомментировать выборы в заксобрание Краснодарского края, и вовсе в качестве единственной интриги назвал возможное влияние на результаты голосования «раскола в КПРФ».

Впрочем, расслабляться правящей партии не стоит, предупредил Константин Костин. Хотя на выборах-2022 спецоперация играет в пользу властей, в будущем она может нести для них и определенные политические риски, допускает эксперт. По его мнению, санкции Запада проявят себя в полной мере уже в 2023 году, и те губернаторы, которые сейчас изберутся в результате «неяркой, бесцветной кампании без ярких коалиций и программ», могут столкнуться с трудностями, когда экономические проблемы скажутся на регионах. Кроме того, в ближайшее время на российском политическом поле может появиться новая оппозиция — «рассерженные патриоты», добавил господин Костин: выборы-2022 находятся на «периферии их интереса», но в будущем они вполне могут выступить против кандидатов от власти.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова

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