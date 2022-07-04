Вы что в на Турьи?

По данным “Ъ”, Минприроды РФ изучает возможность перевода части территории Кавказского заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, в Сочинский заказник. Речь идет о массиве Турьи горы, расположенном на хребте Аибга. По словам экологов, «Роза Хутор» давно проявляла интерес к этой территории, а понижение охранного статуса может привести к появлению здесь туристической инфраструктуры. Как отмечают собеседники “Ъ”, массив может быть выделен компании для строительства всесезонного горного курорта «Долина Васта», который планируется запустить к 2029 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, по поручению Минприроды проводится комплексное экологическое обследование территорий Кавказского заповедника. По сведениям “Ъ”, обсуждается возможность перевода части его земель, а именно горного массива Турьи горы, в состав Сочинского заказника. В Минприроды подтвердили “Ъ”, что изучается возможность и целесообразность этого, добавив, что Турьи горы были и останутся территорией ООПТ федерального значения.

«Закон "Об ООПТ" запрещает в заповедниках менять целевое значение земельных участков,— объясняет эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин.— Эти две природоохранные территории отличаются своим назначением: в заповеднике вообще ничего нельзя, а в Сочинском заказнике допускается строительство объектов туристической инфраструктуры, к которым относятся, например, горнолыжные курорты».

По словам собеседника “Ъ”, близкого к Минприроды, к территории, о которой идет речь, может проявлять интерес «Роза Хутор» (контролируется «Интерросом»). Другой собеседник “Ъ” на туристическом рынке указывает, что часть заповедника может быть выделена дополнительно для строительства курорта «Долина Васта», который планируется запустить в Сочи в 2029 году. Объем инвестиций в проект может достигнуть 80 млрд руб., посещать его смогут 1,5 млн человек в год. «Долина Васта», как и «Роза Хутор», будет располагаться на реке Мзымта, но выше по течению. Курорты будут объединены в единый туристический проект. Кроме того, «Долина Васта» будет включена в систему остальных курортов Красной Поляны. На курорте «Роза Хутор», отметим, доступно 105 км трасс, около 3 тыс. номеров в 19 гостиницах и апарт-отелях, 32 подъемника. Около 1,7 млн гостей ежегодно посещают «Розу Хутор».

В «Интерросе» (выступает инвестором «Долины Васта»), «Розе Хутор» и Ростуризме на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В корпорации «Туризм.РФ» от комментариев отказались. В пресс-службе администрации Краснодарского края, а также в пресс-службе главы соседней Республики Адыгея на запрос “Ъ” по поводу возможного расширения курорта «Роза Хутор» не ответили.

Экологи подтверждают, что «Роза Хутор» давно присматривается к этой территории. Руководитель отделения «WWF России» по Кавказу Валерий Шмунк в связи с этим указывает, что Турьи горы расположены на хребте Аибга. «Ведущими специалистами в области ботаники была подтверждена природоохранная значимость этой территории еще на стадии подготовки к Олимпийским играм (в 2014 году на "Розе Хутор" проводились олимпийские соревнования.— “Ъ”),— говорит он.— Растительное видовое разнообразие здесь одно из самых высоких в стране. Масштабные проекты без экологического сопровождения будут означать утрату для биоразнообразия страны».

Михаил Крейндлин добавляет, что речь идет об абсолютно нетронутой территории с высокой концентрацией копытных. Участок, продолжает он, как и весь заповедник, входит в границы объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». «Комитет много раз заявлял, что строить в границах объекта недопустимо,— говорит эколог.— Думаю, при попытках вывести эту землю из заповедника ЮНЕСКО очень строго отреагирует».

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уверен, что проект «Долины Васты» очень востребован. Горный кластер Сочи суммарно насчитывает около 200 км горнолыжных трасс, в то время как хорошим европейским уровнем считается показатель от 250 км, говорит он. Новый курорт, по словам господина Ромашкина, предусматривает зоны горнолыжного катания до 300 км. «Несмотря на единый ски-пасс трассы, курорты не связаны между собой: лыжник должен спуститься и подняться на другом подъемнике. Проблема постепенно решается за счет строительства дополнительной инфраструктуры, в частности, дорог между склонами»,— добавляет он. Сергей Ромашкин называет претензии экологов «давней проблемой», возникающей при развитии туристических зон вблизи заповедных территорий. Эксперт предполагает, что в результате будет найден баланс интересов.

Анна Васильева, Александра Мерцалова; Анна Перова, Краснодар