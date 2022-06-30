Минские тракторы прирастут в России

Минский тракторный завод (МТЗ) намерен увеличить поставки тракторов в РФ на 25%. Тракторы «Беларус» и так занимают 90% российского рынка в сегменте мощностью 80–100 л. с., однако завод рассчитывает заменить ушедших с рынка РФ зарубежных производителей. Речь может идти о сегменте мини-тракторов, где ключевую роль играли японские компании, но российским заводам, которые выпускают в основном тракторы выше 200 л. с., МТЗ конкуренции не составит. Также МТЗ не сможет закрыть потребность аграриев РФ в особо мощных тракторах от 600 л. с., где нет отечественного производства. Аналитики полагают, что МТЗ в первую очередь хочет за счет поставок в РФ возместить потерю рынка Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тракторы «Беларусь» на территории МТЗ

Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ Тракторы «Беларусь» на территории МТЗ

Фото: Дмитрий Брушко, Коммерсантъ

Гендиректор МТЗ Виталий Вовк заявил, что предприятие хочет увеличить поставки тракторов в РФ. «Мы хотели бы продавать 20 тыс. тракторов в год в Россию. Сегодня мы поставляем туда от 14 тыс. до 15 тыс. единиц продукции», —пояснил топ-менеджер (цитата по «БелТА»). Господин Вовк подчеркнул, что МТЗ «готов заместить всю импортную технику, которая поставлялась из-за рубежа».

20 тысяч тракторов в год планирует экспортировать в Россию Минский тракторный завод

Власти Белоруссии уже декларировали, что продукция местных заводов на сумму $1,5 млрд, которая должна быть отгружена на Украину, в Европу и США, «будет перенаправлена на внутренний рынок, в Россию и на рынки других стран». В числе таких заводов упоминались МТЗ и МАЗ. В МТЗ сообщали, что из-за санкций Запада в отношении белорусских товаров перенаправляет поставки техники на рынки России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана.

МТЗ — лидер российского рынка тракторов мощностью 80–100 л. с., поставки составляют около 17 тыс. машин в год, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Доля Минского тракторного завода с моделью «Беларус 82.1» в сегменте машин этой мощности составляет примерно 90%. МТЗ импортировал в РФ как тракторы, так и машкомплекты. В целом в сегменте малых тракторов МТЗ может рассчитывать на рост поставок менее мощной техники, до 40 л. с., где активно присутствовала японская Kubota.

При этом планы МТЗ по экспансии вряд ли затронут интересы российских производителей. «Российские тракторы — в основном мощностью 200 л. с. и выше»,— пояснил господин Бабанский.

Как писал “Ъ” 23 июня, у РФ возникли сложности с замещением мощной иностранной техники в сегменте выше 600 л. с., но такой техники нет и у МТЗ.

В РФ были проекты по малым тракторам, которые должны составить конкуренцию, в том числе МТЗ. Так, концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) в июне 2021 года заключил СПИК по внедрению технологии производства сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 40–90 л. с. в партнерстве с итальянской SAME Deutz-Fahr. Но в июне этого года «Интерфакс» со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева сообщал, что КТЗ вынужден скорректировать сроки запуска производства. «Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы проработать вопрос либо замены зарубежного партнера, чьи компетенции будем локализовывать, либо будем нарабатывать с нуля свои компетенции, аналогичные зарубежным. Это будет изначально стопроцентно российская техника»,— сказал он.

Рынок сельхозтехники в РФ по итогам 2021 года вырос примерно на 30%, причем спрос не был удовлетворен из-за постпандемийного дефицита техники, в основном иностранного производства. Сегмент спецтехники и дорожно-строительной техники вырос почти в полтора раза (см. “Ъ” от 1 и 10 февраля). Сейчас практически все западные поставщики техники приостановили работу в РФ, а некоторые — ушли из страны.

В целом, полагает Дмитрий Бабанский, планы МТЗ на рост экспорта в РФ могут быть в первую очередь связаны с потерей украинского рынка, который был вторым по объемам поставок после российского.

Спрос на тракторы в РФ останется стабильным, считает аналитик, поскольку в агропромышленном комплексе замедления не наблюдается, как и в ЖКХ, а именно для этих отраслей МТЗ в основном и поставлял свою технику.

Ольга Никитина