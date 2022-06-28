Долг вне статуса

Конституционный суд (КС) рассмотрел напрямую не урегулированный законодательством вопрос о порядке взыскания долгов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае, если они уже отказались от этого статуса. КС пришел к выводу, что внесудебной порядок и погашение долгов за счет доходов, полученных «экс-ИП» уже в качестве обычных физлиц, Конституции не противоречит. Иначе, считает суд, у предпринимателей открылись бы возможности для злоупотреблений. Юристы согласны с таким подходом, отмечая, что при ином решении заметно усложнилась бы и процедура взыскания долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

КС подтвердил возможность внесудебного взыскания задолженности по обязательным платежам с бывших индивидуальных предпринимателей, в том числе и за счет их новых доходов уже в качестве обычного физлица. Основанием для разбирательства стала неопределенность в вопросе соответствия Конституции норм закона «Об исполнительном производстве» и Налогового кодекса о взыскании налогов за счет имущества организации или ИП на основании решения налогового органа, направленного судебному приставу. (Для обычных физлиц, напомним, это происходит через суд.) Дело возникло в связи с жалобой бывшего предпринимателя, получившего постановление налоговой службы о взыскании 33 тыс. руб. Это требование он не выполнил и «закрыл» ИП. Впоследствии приставы распорядились взыскать долг уже за счет зарплаты по новому месту работы гражданина — с этим он не согласился. В обращении в КС он сослался на то, что взыскание с него задолженности без судебного разбирательства нарушает его права собственности.

КС бывшего предпринимателя не поддержал, подчеркнув, что любой гражданин с момента регистрации ИП отвечает всем своим имуществом (кроме того, на которое не может быть обращено взыскание), а прекращение статуса не освобождает от исполнения обязательств, возникших в период его действия. Соответственно, порядок принудительного взыскания задолженности может различаться в зависимости от того, когда принято решение налоговых органов — в период работы ИП или после отказа от такого статуса.

Завершение исполнительного производства, возбужденного во внесудебном порядке в отношении должника после отказа от статуса ИП, способствовало бы злоупотреблениям со стороны должников, указывает суд. В целом же, делает вывод КС, погашение задолженности по налогам за счет трудовых доходов лица, являющегося или прежде бывшего ИП, «не вступает в противоречие с конституционными установлениями». Этот механизм сопровождается и рядом гарантий — это возможность оспаривать действия налоговиков и приставов, а также защищенный от взыскания минимум доходов.

Партнер налоговой практики фирмы МЭФ Александр Ерасов отмечает, что в деле рассматривался прямо не урегулированный законодательством вопрос о том, в каком порядке должно осуществляться взыскание с бывшего ИП — как с предпринимателя или как с физлица, и КС занял «справедливую и корректную с правовой точки зрения позицию». Иной подход, по его словам, мог бы привести к тому, что в отношении каждого ИП, который после начала исполнительного производства отказался от этого статуса, приходилось бы дважды запускать процедуру — сначала во внесудебном порядке, а затем через более сложную судебную процедуру.

Как отмечает партнер юридической компании «Сотби» Дмитрий Савочкин, «КС на примере конкретного дела показал, что механизм уклонения от налоговой ответственности путем прекращения гражданином статуса ИП не может и не будет защищаться судами». Советник BGP Litigation Денис Савин говорит о необходимости с большей ответственностью подходить к выбору способа ведения бизнеса «и брать в расчет, что кроме привлекательных аспектов деятельности ИП (упрощенная отчетность, пониженные штрафы) имеется и возможность прямого взыскания задолженности уже как с обычного гражданина».

Евгения Крючкова