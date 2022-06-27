Криптовалюта получила передышку

Ведущие криптовалюты на прошлой неделе прибавили в стоимости, оторвавшись на время от многомесячных минимумов. Рост составил 10–16%, а в ряде случаев — 26–28%. Стоимость биткойна достигала $21,8 тыс. после провала до $17,6 тыс. неделей ранее. Однако эксперты воспринимают движения котировок не слишком оптимистично — текущий отскок не выглядит уверенным, а предпосылок для перелома пока нет. Аналитики предупреждают, что биткойн еще может потерять в цене до $12–13 тыс., а реальный бычий цикл начнется не раньше второй половины 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

После сокрушительного падения начала месяца рынок криптовалют стабилизировался — стоимость ведущих виртуальных валют за минувшую неделю оторвалась от локальных минимумов. По данным Coinmarketcap.com, в воскресенье, 26 июня, общая капитализация рынка приближалась к $967 млрд — максимального значения за десять дней. Стоимость биткойна поднималась выше $21,8 тыс., что стало самым высоким показателем за неделю. За этот период самая популярная криптовалюта прибавила в цене 9,5%. Котировки эфира поднимались на 13,5% — до $1,28 тыс. К 20:00 воскресенья такие валюты, как BNB, XRP, Cardano, Polcadot, показывали рост за неделю на 10–16%, а котировки Solana и Dogecoin — на 26–28%.

По мнению СЕО торговой платформы Cryptorg Андрея Подоляна, на отскок «повлиял экстремальный фактор страха, он опускался до 6 пунктов, что является практически катастрофическим значением». Неделю назад Crypto Fear & Greed Index, характеризующий настроения участников рынка в отношении его движения и зависящий от волатильности, рыночной ликвидности, активности инвесторов в соцсетях и т. д., опускался до 6 пунктов — минимального значения с декабря 2020 года. Теперь его значение вернулось к 14 пунктам, однако оно также характеризуется высоким страхом в отношении ближайших перспектив рынка. «На рынке глобально вообще ничего не изменилось, и в любой момент курсы снова могут устремиться вниз»,— подчеркивает господин Подолян.

Если смотреть на техническую сторону вопроса, то 26 июня можно было увидеть сильную поддержку (более 1000 BTC) в заявках на покупку на значениях не ниже $21 тыс., отметил сооснователь Embily Евгений Хашин. По его словам, «факт наличия такого спроса с отсутствием предложений суммарно большего объема технически характеризует бычье настроение». В части будущего роста или падения техническая сторона играет не самую важную роль, отмечает господин Хашин. Здесь, по его мнению, все зависит от новостей вокруг Binance, а также стейблкойнов (USDC, USDP).

Вместе с тем участники рынка не испытывают оптимизма в отношении движения котировок криптовалют в ближайшее время. Как отмечает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, основные факторы риска остались прежними — «курс на ужесточение кредитно-денежной политики ФРС, которая четко дала понять, что планирует всеми силами сдерживать темпы роста инфляции», а также «каскад проблем, запущенный крахом LUNA/TerraUSD» (см. “Ъ” от 22 мая), который вызвал финансовые проблемы у ряда криптолендинговых платформ, таких как Celsius (см. “Ъ” от 20 июня) или BlockFi. В частности, по данным Wall Street Journal, платформа Celsius активно нанимает консультантов по банкротству.

Участники рынка полагают, что следующий уровень поддержки по биткойну находится в районе $17 тыс., то есть на уровне 18 июня. При этом есть риск ухода котировок ведущей валюты до $12–13 тыс. Такой обвал вполне может случиться, особенно если геополитическая ситуация ухудшится и фондовый рынок в моменте рухнет, считает господин Подолян. По словам господина Хашина, это «говорит о еще высоком уровне страха среди трейдеров».

Роман Некрасов допускает, что основной спад на крипторынке впереди. Зима 2022–2023 годов рискует стать испытанием для крипторынка, считает он. Уверенный рост и возврат к бычьему циклу вряд ли наступит раньше второй половины 2023 года — в преддверии халвинга 2024 года, полагает эксперт, а основной этап роста придется уже на лето и осень 2024 года.

Ксения Куликова