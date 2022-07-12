Сегодня исполняется 57 лет министру юстиции Константину Чуйченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова:

— Уважаемый Константин Анатольевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Под Вашим руководством Министерство юстиции уверенно и эффективно решает задачи по совершенствованию отечественного законодательства и утверждению принципов верховенства Закона. Очень важно то внимание, которое Вы лично уделяете проектам, связанным с гуманизацией пенитенциарной системы и расширением бесплатной юридической помощи. По этим направлениям мы тесно работаем, поэтому я хорошо знаю, насколько Вы погружены в проблематику и как детально вникаете в каждый вопрос. Принципиально важно, что в это сложное время во главе Минюста стоит такой неравнодушный, искренний, неутомимый человек, который нацелен на реальную созидательную работу и конкретный результат. Желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших профессиональных успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»