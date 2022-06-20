Интерпол отказался от американского бизнесмена

Как стало известно “Ъ”, Интерпол исключил из своей разыскной базы президента компании Express Service Forwarding Inc. уроженца Одессы, а ныне гражданина США Питера Штерна. СКР обвиняет его в хищении 230 млн руб. при реализации контракта с Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева. Дело в том, что комиссия Интерпола, куда с заявлением об удалении его данных обратился господин Штерн, так и не получила от российского национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола «адекватного описания фактов, объясняющих и обосновывающих обвинения» в отношении господина Штерна. Более того, в рассмотренных документах фигурируют даже разные суммы, якобы похищенные бизнесменом в сговоре с двумя бывшими топ-менеджерами ГКНПЦ, суд в отношении которых в Москве длится уже год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комиссия Интерпола прислушалась к мнению Питера Штерна, что его не нужно разыскивать

Фото: Из личного архива Питера Штерна Комиссия Интерпола прислушалась к мнению Питера Штерна, что его не нужно разыскивать

Фото: Из личного архива Питера Штерна

О том, что в России он стал фигурантом уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и объявлен в международный розыск, президент транспортно-экспедиционной и таможенно-брокерской фирмы Express Service Forwarding Inc. Питер Штерн узнал от “Ъ” в декабре 2020 года. После того как штаб-квартира Интерпола в Лионе подтвердила ему эту информацию, господин Штерн в апреле прошлого года обратился в эту международную полицейскую организацию с заявлением о необоснованности объявления его в розыск.

Из представленных российским НЦБ Интерпола документов следовало, что в состав организованной преступной группы господин Штерн входил с 20 декабря 2005 года по 1 августа 2014 года. Действовал он, по версии правоохранителей, в сговоре с генеральным директором по внешнеэкономическим связям ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (входит в «Роскосмос») Александром Кондратьевым и его заместителем Сергеем Анисимовым. За это время российская сторона перечислила компании Express Service Forwarding Inc. более 230 млн руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, контракт между сторонами предусматривал поставки компанией Питера Штерна ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» ракетного топлива для запуска американских спутников связи с помощью российских ракет-носителей «Протон». Однако в СКР пришли к выводу, что договоры на транспортно-экспедиционные услуги были фиктивными, а перечисляемые российской стороной деньги похищались. В ноябре 2018 года проживающему в США уроженцу Одессы Питеру Штерну СКР предъявил заочное обвинение и объявил в розыск. Сам он тогда в разговоре с “Ъ” по поводу выдвинутых претензий недоумевал: «Топливо, спутники и оборудование на космодром Байконур доставлялись, спутники выводились на орбиту и до сих пор летают».

Между тем комиссия Интерпола, рассматривавшая заявление Питера Штерна, так и не смогла установить, что именно российское следствие инкриминирует фигуранту и какую сумму он похитил. С одной стороны, в документах говорилось о фиктивности контрактов и хищении всех 230 млн руб. Однако там же речь шла и о «выполненных работах, содержащих заведомо ложную информацию о стоимости услуг, предоставляемых Express Service Forwarding Inc. за прием и отгрузку ракетного топлива в порту Санкт-Петербурга, цены на которое были заведомо завышены для сообщников и превысили фактические затраты». При этом незаконно присвоенными Питером Штерном следствие сочло уже 99,6 млн. руб.

Чтобы разобраться в ситуации, комиссия Интерпола четырежды направляла в российское НЦБ Интерпола соответствующие запросы. Последний датирован 18 марта 2022 года. Однако никакой дополнительной информации, как отмечается в решении комиссии, получено не было. Остался открытым и вопрос, почему в запросе об аресте говорится о 99,6 млн руб., в то время как сумма, указанная НЦБ, составляет 230,2 млн руб.

В свою очередь, Питер Штерн обратил внимание комиссии на то, что российские правоохранительные органы шесть раз отказывали в возбуждении этого уголовного дела, не находя состава преступления. Теперь же все обвинение в отношении него строится лишь на экспертном заключении, «в котором не утверждается, что средства были незаконно присвоены». По словам господина Штерна, там просто констатируется факт банковских переводов в размере 230,6 млн руб. в рамках заключенного контракта с ГКНПЦ. Выдвинутые в отношении него российскими следователями обвинения Питер Штерн связывает с тяжелым финансовым положением ГКНПЦ и сменой руководства, которое изначально выдвинуло против него «ложное обвинение».

Проанализировав представленные сторонами доводы, комиссия Интерпола пришла к выводу, что запрос на арест «не содержит адекватного описания фактов, объясняющих и обосновывающих обвинения». В этой связи данные о международном розыске Питера Штерна были удалены из базы международной полицейской организации.

«Этого решения я ждал почти год. Теперь могу спокойно передвигаться по миру, за исключением, разумеется, посещения России,— заявил “Ъ” Питер Штерн.— Конечно, хотелось бы, чтобы и там этот вопрос решился положительно, ведь там у меня осталось много друзей, с которыми я бы с удовольствием повидался». Впрочем, о прекращении уголовного преследования господина Штерна в России речь пока не идет. Адвокат бизнесмена Матвей Левант в разговоре с “Ъ” отметил, что постановления о продлении расследования уголовного дела в отношении Питера Штерна регулярно обжалуются. «Однако прокуратура и суд считают, что никаких нарушений в действиях следствия нет»,— заявил господин Левант.

Отметим также, что уже год в Дорогомиловском райсуде Москвы идет судебный процесс в отношении предполагаемых сообщников господина Штерна Александра Кондратьева и Сергея Анисимова. По данным “Ъ”, своей вины в инкриминированном деянии они не признают.

Защита подсудимых, так же как и представители «Роскосмоса», ситуацию комментировать не стала.

Олег Рубникович, Алена Миклашевская