Чиновника оспорить может каждый

Решения должностного лица или органа власти могут быть признаны незаконными, если суд придет к выводу, что при реализации полномочий чиновники вышли за пределы усмотрения — то есть сделали выбор, который противоречит целям, предусмотренным законом, или нарушает конституционные принципы соразмерности, разумности и добросовестности. Такие разъяснения подготовил Верховный суд (ВС). Экспертам эта трактовка внушает оптимизм, но они не уверены, что ею будут руководствоваться нижестоящие суды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пленум ВС обсудил проект постановления, касающийся дел об оспаривании решений и действий органов власти. В нем говорится, что при проверке решений и действий чиновников суды должны заботиться не только о формальной стороне вопроса, но и о поддержании доверия граждан к закону и действиям государства.

При рассмотрении таких споров следует проверять, не вышли ли чиновники за пределы своего усмотрения и не нарушили ли конституционные принципы разумности и соразмерности, что может стать основанием для отмены решения.

Например, действия органов местного самоуправления по организации дорожной деятельности (перенос пешеходного перехода и т. п.) могут быть признаны незаконными, если при их принятии не были учтены все обстоятельства, влияющие на безопасность дорожного движения, уточняется в проекте постановления.

Также суды не должны допускать произвольной отмены решений органов власти, которые предоставляют гражданам новые права или отменяют возложенные на них обязанности, считают в ВС. А вот решения, которые ухудшают положение граждан или содержат отказ, могут быть отменены или изменены без ограничений при условии, что это не нарушает закон.

В проекте также уточняется перечень органов, чьи решения и действия могут быть обжалованы в порядке административного судопроизводства. Это органы, наделенные публичными полномочиями, но не имеющие статуса юрлица: межведомственные, призывные и экзаменационные комиссии, ВАК, медицинские организации, проводящие медицинское освидетельствование, и пр.

А вот действия правоохранителей при расследовании конкретного уголовного дела рассмотрению по правилам Кодекса административного судопроизводства (КАС) не подлежат.

Не удастся обжаловать отказ предоставить сведения об информации, полученной в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а также решения, принятые в рамках производства по делам об административных правонарушениях, если они используются в качестве доказательств.

С момента принятия КАС постоянно возникали вопросы о том, какой ветви судебной власти подсудны и подведомственны дела, вытекающие из правоотношений с органами госвласти, отмечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. В правовом поле постоянно происходят изменения, требующие разъяснений, но насколько полезными окажутся нынешние — станет понятно на практике, так как нижестоящие инстанции не всегда их воспринимают, добавляет эксперт.

Это очень хорошо, что ВС предлагает не только оценивать действия чиновников по формальным признакам, но и проверять их на здравый смысл, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Обычно суды не любят слово «усмотрение» и просто пишут, что должностное лицо или орган власти действовали в пределах своих полномочий. ВС же говорит, что решения чиновников следует проверять на соответствие принципами разумности и добросовестности, что внушает оптимизм, считает эксперт.

Впрочем, ВС оставил без ответа некоторые острые вопросы, отмечает господин Зарипов: например, могут ли суды рассматривать новые жалобы, поданные на тот же нормативный акт или разъяснение, но по другим основаниям.

Практика складывается так, что если кто-то уже предпринял неудачную попытку обжалования, то всем остальным просто отказывают со ссылкой на состоявшееся решение. Это делает возможным процессуальное злоупотребление — преднамеренную подачу исков со слабой позицией с целью закрыть другим возможность оспаривания, поясняет юрист.

Анастасия Корня