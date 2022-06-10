Из свежей почты

Данил Куликов, 11 лет, синдром Ангельмана, задержка развития, требуется курсовое лечение. 171 991 руб.

Внимание! Цена лечения 200 991 руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 29 тыс. руб.

Наш первенец родился здоровым. Но чуть позже, чем другие дети, начал держать голову, сидеть. В пять месяцев Даня перестал осваивать новые навыки. Никто не понимал, что с ним. Только в пять лет наконец установили диагноз: синдром Ангельмана. Это генетическое заболевание, при котором происходит задержка развития, начинаются судороги. Мы активно занимались реабилитацией, и со временем Даня пошел с поддержкой за руку. А в девять лет благодаря Русфонду попал в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве. Данил стал нормально спать, начал произносить первые слова. Помогите оплатить следующий курс! Екатерина Куликова, Вологодская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Нужно научить мальчика самостоятельно ходить, сформировать минимальный активный словарный запас, повысить обучаемость».

Настя Макеева, 13 лет, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 127 240 руб.

Внимание! Цена лечения 270 240 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 23 тыс. руб.

Настя родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. Сначала ей зашили губу, затем провели пластику нёба, сформировали преддверие полости рта. После операций губы были стянуты рубцами, еще остались дефекты нёба. Продолжили лечение в Москве. Там по госквоте провели реконструкцию губы и носа, затем начали ортодонтию. Ее мы сначала оплачивали сами, в 2017 году на помощь пришел Русфонд. Сейчас дочь носит аппарат на верхней челюсти. Ей предстоит пластика альвеолярного отростка, но ее не провести без ортодонтической подготовки. Помогите с оплатой! Людмила Макеева, Калужская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо лечение с использованием аппаратов, брекет-системы и лицевой дуги».

Рома Грошев, 3 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 163 500 руб.

Внимание! Цена лечения 281 500 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 18 тыс. руб.

У моего младшего сына проблемы с ногами. Когда он родился, стопы были подвернуты, пятки подняты вверх. До трех месяцев врачи проводили гипсования, затем сделали операцию. Стопы выпрямились, но пяточки не встали на место. Нам сказали, что случай сложный. Мы выполняли все рекомендации, ходили на массаж, носили брейсы, но это тоже не помогло. Со временем стопы опять подвернулись. Мы очень хотим, чтобы сын ходил нормально, но у нас нет денег на оплату дорогого лечения. Марина Грошева, Республика Марий Эл

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Планируется курс этапных гипсований по Понсети и операция: ахиллотомия, перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость».

Наташа Слесаревская, 14 лет, острый миелобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация родственного донора. 265 296 руб.

Внимание! Цена подбора и активации 556 296 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саха» соберут 41 тыс. руб.

В марте дочка проходила обследование перед операцией на стопе. Сдали анализы, и выяснилось, что в крови Наташи есть опухолевые клетки! Результаты пункции костного мозга стали для нас шоком: у дочки диагностировали рак крови. В московской клинике провели химиотерапию, добились ремиссии. Но в любой момент болезнь может вернуться. Единственный шанс на выздоровление — ТКМ. Врачи планируют взять трансплантат у меня или Наташиного папы. Чтобы выяснить, кто из нас лучше подходит, надо пройти генетическое типирование. Однако государство его не оплачивает. Анна Слесаревская, Якутия

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Наташе требуется ТКМ. Подбором и активацией родственного донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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