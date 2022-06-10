5,1 процента составила доля интернет-продаж в общем объеме розничной торговли в РФ в 2021 году, подсчитал Росстат. Два года пандемии COVID-19 способствовали кратному ускорению роста показателя, но распределение его остается очень неоднородным. Максимум интернет-торговли предсказуемо приходится на столичные города (9,2% в Москве после 9,3% годом ранее — вероятно, вследствие снятия ковидных ограничений в 2021 году; в Санкт-Петербурге, напротив, в 2021 году показатель составил 8,8% после 7,3% в 2020 году), минимум — на бедные субъекты РФ и регионы с низкой плотностью населения (0,1% в Дагестане и Чечне, 0,5% в Бурятии, 0,9% в Забайкалье и Хакасии).

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