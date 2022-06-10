Банки оставляют с бумагой

Минэкономики готовит поправки ко второму чтению законопроекта об электронных архивах. В частности, планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), но и с помощью ее неквалифицированной версии. Предполагаемые ведомством изменения по-прежнему не касаются возможности банков самостоятельно изготавливать электронные дубликаты документов либо обращаться для этого к услугам специализированных организаций. По словам собеседников “Ъ”, против выступают ФСБ и Центральный банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики готовит поправки ко второму чтению законопроекта об электронных архивах. В первом чтении документ был принят Госдумой 6 апреля этого года. Как сообщил накануне на Всероссийском форуме ЭДО-22 замдиректора департамента развития цифровой экономики министерства Сослан Габуев, эта работа должна завершиться уже к середине июня.

Напомним, что законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части использования и хранения электронных документов. Его необходимость вызвана переходом госорганов и бизнеса на «цифру», ростом объема документов в компаниях, а также необходимостью оптимизировать бизнес-процессы и сократить издержки, связанные с хранением и обработкой бумажных документов.

В редакции первого чтения законопроект не вполне устраивал банки, так как не решал их проблемы с бумажным документооборотом.

Так, проводить конвертацию и создавать электронные дубликаты документов банки могут только совместно со всеми лицами, подписавшими исходный документ. При этом подписывать документы необходимо усиленной квалифицированной электронной подписью (см. “Ъ” от 7 апреля).

Кредитные организации просили предоставить им возможность самостоятельно изготавливать электронные дубликаты либо обращаться за их изготовлением к услугам специализированных организаций. Кроме того, по мнению управляющего директора центра GR Сбербанка Сергея Беспалова, из нынешней редакции необходимо исключить ряд требований (в том числе — обязательного хранения бумажной копии при наличии электронной) и расширить возможности бизнеса по работе с электронными документами. По словам Сергея Беспалова, содержание архива обходится Сбербанку в 2,7 млрд руб. в год.

Говоря о готовящихся поправках, Сослан Габуев рассказал об изменении по части электронной подписи дубликата.

«Консолидированная позиция наша и Минцифры — предоставить возможность подписывать не только УКЭП, но и неквалифицированной электронной подписью»,— отметил он.

Для этого будет использоваться Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также изменения будут касаться регулирования деятельности операторов электронной документации и формата документов. О предложениях банковского сообщества представитель ведомства говорить не стал.

По словам двух собеседников “Ъ”, против того, чтобы банки самостоятельно изготавливали электронные дубликаты документов, выступает ФСБ (сейчас силовые ведомства имеют монопольный доступ к данным кредитных организаций). По части же передачи документов лицензированным операторам возражения есть у Центрального банка. Таким образом, кредитным организациям могут быть недоступны два метода перевода бумажных документов в электронный вид. При таких разногласиях законопроект вряд ли будет принят в завершающуюся весеннюю сессию Госдумы.

Венера Петрова