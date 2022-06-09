Лес пока растет в Китай

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Российский рынок лесоматериалов, традиционно ориентированный на экспорт, постепенно начинает ощущать последствия запрета на поставки в Европу и другие «недружественные» страны. По итогам первых пяти месяцев рынок показал положительные результаты, но уже сейчас некоторые предприятия работают на склад. В следующем полугодии участники рынка ожидают остановку производств из-за проблем с логистикой и невозможности заместить все выпавшие объемы поставок в Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Экспорт российских пиломатериалов за пять месяцев 2022 года вырос на 10%, до 11,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Рослесинфорга». Несмотря на санкции, резкого падения рынка не наблюдается в том числе за счет перераспределения потоков в «дружественные» страны, отмечают в компании. В частности, экспорт в «дружественные» государства увеличился на 12,9%, до 7,8 млн кубометров: на страны АТР пришлось 98,85% экспорта, в том числе 56,8% на КНР.

Российские пиломатериалы попали под запрет в Европе в рамках пятого пакета санкций. Действовать меры начнут с 10 июля, так что пока возможны поставки по договорам, заключенным до 9 апреля. Но, как отмечают участники рынка, несмотря на то что номинально экспорт еще возможен, фактически его серьезно ограничивают логистические проблемы на фоне ухода из России крупнейших морских перевозчиков.

Как пояснил глава «Рослесинфорга» Павел Чащин, ключевым покупателем российской пилопродукции на протяжении последних 15 лет остается Китай. Единственным изменением стала переориентированность с круглого леса на пиломатериалы и готовые изделия в виде фанеры, ДСП, отмечает он. Экспорт из России на этот рынок в январе—мае 2022 года достиг 5,24 млн кубометров, что на 18,8% выше того же периода 2021 года, сообщил господин Чащин. На втором месте, указывают в «Рослесинфорге», по объемам в течение долгого времени остается Узбекистан — экспорт в страну за пять месяцев вырос на 16,5%, до 793,2 тыс. кубометров.

Поставки в «недружественные» страны, несмотря на санкции, тоже выросли на 3,7%, до 3,39 млн кубометров, из которых 61,86% приходится на Европу. Но пик роста пришелся на апрель (в 2,3 раза), в то время как в мае уровень экспорта упал на 20,7%.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов отмечает, что пока российские компании еще не в полной мере испытали действие санкций, но уже сейчас снижается лесозаготовка (особенно лиственной древесины) на фоне снижения цен на внутреннем рынке. В частности, осталось невостребованным березовое сырье, которое идет на переработку на ЦБК или на фанерный кряж. Он поясняет, что основные объемы фанеры и пеллет из России экспортировались именно в «недружественные» страны — Европу, Южную Корею и Японию.

По мнению господина Фролова, когда санкции вступят в полную силу, ситуация ухудшится, и многие предприятия ЛПК Северо-Запада в третьем квартале начнут показывать убытки. Он отмечает, что пока заместить потерянные объемы экспорта пеллет и фанеры за счет поставки на другие рынки невозможно из-за их низкой емкости. Так что компании вместо работы в убыток будут просто останавливать производство.

В то же время, по данным Lesprom Analytics, сокращение объемов экспорта из-за санкций ЕС на фоне роста тарифов на транспортировку и укрепившегося рубля уже сделало выпуск досок нерентабельным. По данным портала, в апреле импорт пиломатериалов в Китай упал на 20,1% относительно апреля 2021 года, в том числе из России — на 11%, до 1 млн кубометров. Снижение импорта пиломатериалов обусловлено проблемами в портах из-за карантина в Китае, а также спадом в строительной отрасли страны, поясняют эксперты. Также на 22,1% сократились поставки досок из России в Японию (до 58,4 тыс. кубометров). При этом внутренний рынок не сможет поглотить освобождающиеся от экспорта объемы, считают опрошенные Lesprom Analytics участники рынка. По данным экспертов, Россия в 2021 году произвела около 30,6 млн кубометров пиломатериалов, из которых на внутреннем рынке востребовано только 10 млн кубометров. Они отмечают, что большинство поставок в Китай сейчас нерентабельно из-за дорогой логистики. Так что пока, отмечают участники рынка, производители работают на склад.

Ольга Мордюшенко