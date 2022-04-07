В полиции сократят начальников

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Как стало известно “Ъ”, в МВД России ожидается новая административная реформа, инициатором которой является недавно назначенный заместитель министра Александр Кравченко. Предполагается, что будет ликвидирована более десяти лет назад введенная должность начальника полиции — заместителя руководителя органа внутренних дел. Пока речь идет о районном уровне. Формально это позволит сократить управленческие должности и передать их территориальным подразделениям, но главная идея, как говорят источники “Ъ” в МВД, заключается в другом — вновь четко разграничить зоны ответственности криминальной и общественной полиции, что должно привести к росту раскрываемости преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кравченко

Фото: МВД России Александр Кравченко

Фото: МВД России

По данным источников “Ъ”, недавно заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко направил письмо в территориальные органы внутренних дел. Руководителям региональных органов МВД предлагается высказать свое отношение к содержанию документа до 15 апреля. Но уже ясно, что, скорее всего, с учетом мнения генералов, соответствующие нормативные и законодательные инициативы штабом МВД (а именно его возглавляет генерал Кравченко) будут подготовлены в самое ближайшее время.

Суть нововведений проста: заместитель министра предлагает отменить в органах внутренних дел должность заместителя начальника подразделения — начальника полиции. Пока речь идет о районном уровне. Эта должность, напомним, была введена в ходе реформы МВД, инициированной в 2011 году тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. Смысл нововведения сводился к достижению максимально эффективной координации под единым началом работы службы криминальной полиции и полиции общественной безопасности. Напомним, что в криминальную службу МВД входят подразделения уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, наркотиками, специальные технические, оперативные и т. п., а в общественную — ГИБДД, патрульно-постовая, контроля за несовершеннолетними, участковые и органы дознания.

Однако в итоге эта практика себя, похоже, не оправдала. Как говорят собеседники “Ъ” в правоохранительных органах, это было вполне предсказуемо: слишком велика разница в специфике работы подразделений общественной и криминальной полиции. В результате, отмечают источники “Ъ”, вместо сотрудничества получилась своего рода «война за отчетность». По данным собеседников “Ъ”, в некоторых регионах руководители местных ГУ МВД и УМВД даже якобы создавали неофициальные специальные группы из сотрудников угрозыска, УЭБиПК и других оперативных подразделений для реагирования на сообщения о преступлениях, полученные от ППС и гаишников. И тем не менее раскрываемость преступлений по некоторым направлениям так и оставалась невысокой. На что, кстати, не раз в ходе годовых коллегий МВД указывал президент Владимир Путин.

По данным источников “Ъ”, около двух лет назад тогдашний заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев по поручению своего руководителя Владимира Колокольцева начал масштабную проверку работы подразделений МВД, целью которой было повышение эффективности их работы. Однако в декабре прошлого года, как сообщал “Ъ”, генерал Гостев указом президента РФ был назначен на должность директора ФСИН. Его место занял Александр Кравченко, который, кстати, довольно долгое время работал сначала в уголовном розыске, а потом и в полиции общественной безопасности. Результатом и стала его инициатива, согласно которой должность заместителя начальника органа внутренних дел — начальника полиции будет ликвидирована. Для начала — на районном уровне. Теперь у каждого полицейского начальника, как и много лет назад, будут два заместителя — по криминальной полиции и по полиции общественной безопасности.

Если идея об отмене должности начальника полиции будет поддержана, то, как говорят источники “Ъ” в правоохранительных органах, это позволит сократить управленческие должности, например, заместителя начальника полиции по оперативной работе (заму по криминальной полиции придется взять ее на себя). Освобожденные должности можно будет спустить «на землю», а такой подход всегда был одним из направлений кадровой политики главы МВД Владимира Колокольцева. Но главное, говорят источники “Ъ”, это позволит четко разграничить в МВД сферы ответственности за расследование преступлений и, соответственно, повысить уровень их раскрываемости.

В МВД, в свою очередь, “Ъ” сообщили, что «проработка вопроса осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О полиции" и направлена на повышение контроля за всеми направлениями деятельности полиции и ответственности руководителей органов и подразделений за выполнение возложенных на полицию обязанностей, а также доступности и оперативности полиции для населения, проживающего на территории обслуживания территориального органа МВД России на районном уровне».

Александр Игорев