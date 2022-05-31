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8,7 процента — такова первая оценка годовой инфляции в Германии в мае 2022 года, если рассчитывать ее по стандартам ЕС (в апреле — 7,8%). Показатель стал рекордным за все время расчетов. При этом при оценке по национальному стандарту (учитывает расходы собственников на содержание жилья) майский показатель составил 7,9% — также рекорд с нефтяного кризиса зимы 1973–1974 годов. Главными драйверами инфляции остаются цены на энергоносители (рост ускорился до 38,3% год к году после 35,3% в апреле) и продовольствие (рост на 11,1% после 8,6% в апреле). Высокая инфляция уже отразилась в снижении реальных доходов населения на 1,8% в первом квартале 2022 года при номинальном их росте на 4%.